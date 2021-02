(foto: Facebook)



Somos feridos ao longo da vida. Isso é um fato. Ferimos pessoas ao longo da vida; é outro fato. O grande problema é que nos lembramos das mordidas que levamos, mas nos esquecemos das mordidas que damos. Assim, acabamos cheios de mágoas e rancores, cheios de feridas internas. Precisamos perdoar quem nos feriu, da mesma forma que precisamos ser perdoados, mas como não lembramos que também machucamos outras pessoas, achamos que não precisamos do perdão de ninguém. Viver com rancor machuca nós mesmos, e não o outro.

A dor que você sente hoje é a dor que pode você pode curar. O pastor e escritor Jentezen Franklin escreveu o livro “Ame como se nunca tivesse sido ferido”, no qual ele trata dessetema, baseado em acontecimentos na sua família. Não é nenhum segredo que aqueles que estão mais próximos de nós possam nos ferir mais profundamente. Por causa da traição, construímos muros ao redor do nosso coração para nos proteger da mágoa. No entanto, são justamente essas muralhas que nos impedem de ter esperança, receber a cura e sentir amor.

O autor mostra como encontrar a força, coragem e motivação necessárias para amar como se você nunca tivesse sido ferido. Por meio de histórias bíblicas e contemporâneas, ele discute diferentes tipos de frustrações e mágoas nos relacionamentos, e responde a perguntas como: Por que eu deveria confiar mais uma vez? Como eu poderia perdoar verdadeiramente?. Não deixe que as ações de outra pessoa controlem o estado do seu coração. O livro apresenta como derrubar as muralhas, tratar as feridas, consertar relacionamentos danificados e descobrir o poder de um coração aberto.

Trata-se de um livro com uma mensagem profunda sobre o poder do amor incondicional. Como Jentezen diz, “se machucar faz parte da vida. É inevitável. Mas esse não é o fim da história”. É hora de recomeçar, de se curar e de aprender a amar sem limites.

Apesar de focar em problemas familiares, o que Franklin diz, com base na “Bíblia”, se aplica a várias situações. É preciso descer do pedestal do orgulho, parar de julgar o outro, amar incondicionalmente. Isso não significa aceitar tudo, mas colocar limites com amor. E o principal, e provavelmente o mais difícil para a maioria das pessoas: perdoar. É importante frisar que perdão não é sentimento, é mandamento de Deus e é decisão. Não é preciso acabar com o sentimento de tristeza e mágoa para perdoar, basta escolher perdoar, falar isso em voz alta, e o Eterno fará o resto. Quando menos esperar, perceberá que seu coração estará leve.

Contatos

Terapias holísticas – Renata Moon atende e aplica diversos tipos de terapias: Leitura intuitiva de arquétipos – uma forma inovadora de leitura de cartas com o objetivo de identificar cada arquétipo para traduzir o momento pelo qual o cliente passa. Ferramenta de autoconhecimento, visualiza bloqueios e soluções para qualquer área da vida; Reiki – terapia de cura mental, emocional e física através do reequilíbrio e harmonização dos principais pontos de energia do corpo, através da imposição das mãos; Cura através de mandalas de velas – podem ser configuradas para diversos fins, como a saúde física, mental e emocional, e o equilíbrio energético; Fogo sagrado – técnica terapêutica que tem objetivo de reintegrar o corpo físico, emocional e energético, trazendo equilíbrio através do resgate de energias que ficaram presas em dores e traumas. Leitura de tarô. Informações e agendamentos pelo WhatsApp (31) 98597-8885.





Barra de Access – Terapia energética que trabalha crenças limitantes, medos, conceitos negativos, melhorando a autoestima, a concentração e a redução de incômodos físicos e emocionais. A terapeuta Alcéa Romano faz atendimento individual, e ministra curso com certificado internacional, para uma ou duas pessoas de cada vez. Informações e agendamentos: (31) 99971-6552.





Tarô dos anjos – A terapeuta holística e homeopata Rose Ferraz está com agenda aberta para previsões analíticas baseada em radiônica de tarô dos anjos, energia crística, cristais mind control e intuição divina. Informações e agendamentos (31) 98923-9433.