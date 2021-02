(foto: Divulgação)



AVATAR DO BOTICÁRIO

Uma série de ativações marcam a estreia do Boticário no universo dos games, jogo de realidade virtual Avakin Life que permite que o jogador crie um avatar e uma segunda vida. A iniciativa é a primeira ativação de uma marca de cosméticos brasileira no jogo. Dentro do jogo, na Praça Brasil, uma loja do Boticário será transformada em um hub in-game, onde os jogadores poderão resgatar as recompensas e atividades que participarem por meio de pontos (BotiCoins), além de adquirir itens do portfólio da marca, como perfumes, maquiagens, produtos para cabelo, entre outros. O Boticário também terá uma consultora virtual, Thaty, responsável por explicar sobre ativações no jogo. A novidade é parte da estratégia da marca de buscar sempre inovação e ampliar o diálogo com diferentes segmentos e públicos.





DE CARONA

A Pepsi recebeu um baita presente de seu principal concorrente. A Coca-Cola, patrocinadora do Big brother Brasil 2021, na ação que garante a liderança de um membro da casa por uma semana, sendo que este indica outro participante ao "paredão" eliminatório, acabou dando um tiro no pé. A prova foi vencida pela cantora Karol Conká, que formou a palavra "otimismo" com latas do refrigerante com letras estampadas. Os internautas, porém, não gostaram e passaram a compartilhar frases como "Agora só tomo Pepsi" ou "Vou parar de tomar Coca". As pesquisas por Pepsi dispararam no Google nas horas seguintes à exibição do programa. Nas redes, há comentários como "o marketing mais barato e bem- feito da história da Pepsi". O patrocínio da Coca (estimado) foi de mais de R$ 70 milhões. Para a Pepsi, zero real. Moral da história: nem sempre o maior investimento é

certeza do melhor retorno (publicitário).





A MAIS VALIOSA

Relatório da consultoria inglesa Brand Finance, especializada em avaliação de marcas, mantém a Amazon como a marca mais valiosa no ranking das 100 marcas de varejo mais poderosas do planeta. Segundo estudo, a pandemia afetou várias marcas, mas segmentos de e-commerce se deram bem, crescendo em média de 38%, enquanto as lojas de departamento, por exemplo, perderam 11% do valor da marca em média. A Amazon registrou crescimento de 15% no valor da marca, para US$ 254,2 bilhões. O Alibaba.com também teve aumento impressionante em sua pontuação de BSI, de 11,3 pontos para 88,5 em 100, ficando em segundo no ranking. As subsidiárias do Alibaba Group, Taobao, com aumento de 44%, para US$ 53,3 bilhões, e Tmall, com aumento de 60%, para

US$ 49,2 bilhões, tiveram sucessos paralelos.





NANONIB NOS EMIRADOS

A startup mineira Nanonib® - Nanotecnologia e Inovação em Nióbio apresentou as plataformas inovadoras no mundo de uso do nióbio para fins não metálicos durante a Exposição Internacional de Defesa (IDEX-2021), em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, como integrante da comitiva do Ministério da Defesa. Um dos destaques é o produto de nióbio INNIB 41®para combate à Covid-19, inédito no mundo. Foi a segunda participação da empresa, a convite do Ministério da Defesa, de uma comitiva para apresentar projetos inovadores. Em novembro do ano passado, a Nanonib esteve em evento semelhante na Ucrânia. Em Abu Dhabi, a startup mineira participou de Rodada de Negócios com a presença de empresários de outros países e dos Emirados Árabes Unidos, militares,representantes de empresas e dos governos mundiais.





VIDRO DE CONFIANÇA

Sinônimo de vidro no Brasil, a marca Blindex® está comemorando 70 anos. Para contar sua história, iniciada em 1951, a antiga Santa Lúcia Cristais Ltda. acaba de lançar selo comemorativo e filme de 30". Assinadas pela DPTO, as criações celebram a data e reforçam o desejo da empresa de que os próximos 70 anos sejam construídos por relações ainda mais seguras e transparentes. No filme, a empresa enfatiza o quanto cresceu graças à confiança do consumidor e, por isso, está tão presente nos lares, empresas, vitrines e fachadas de edifícios modernos. O lettering traz a assinatura: "Blindex, o vidro de confiança do Brasil". Confira o vídeo: www.youtube.com/watch?v=WjntBzmvF3I&feature=emb_logo.





CDL/BH DE JORNALISMO

Com o tema "Recuperação dos setores de comércio de serviços de Minas Gerais" e premiação de R$ 48 mil em vales-viagem, as inscrições para a 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo ainda podem ser feitas até 28 de fevereiro. Devido à pandemia, o prêmio foi reformulado e teve o prazo de publicação/veiculação das reportagens estendido. Agora, podem concorrer reportagens publicadas/veiculadas entre 1º de outubro de 2019 a 21 de fevereiro de 2021. Serão premiados três jornalistas em cada uma das quatro categorias (impresso, rádio, televisão e internet). Os 12 vencedores receberão, no total, R$ 48 mil em forma de vales-viagem: R$ 5 mil para o primeiro; R$ 4 mil para o segundo e terceiro, e R$ 3 mil para o quarto. Veja o regulamento em http://premiodejornalismo.cdlbh.com.br.





Curso









A Escola Técnica Santa Casa BH ainda tem vagas para o curso on-line de cuidador de idosos no turno da noite. Com o início das aulas previsto para 22 de março, a capacitação possibilita aos participantes trabalharem como cuidadores de idosos, utilizando recursos disponíveis no âmbito domiciliar e institucional. O profissional se torna apto a aplicar as técnicas atualizadas de primeiros-socorros e acompanhar e apoiar o idoso dependente, semidependente ou independente em suas atividades diárias. Inscrições pelo site www.faculdadesantacasabh.org.br. Informações pelo WhatsApp: (31) 99991-6589,

(31) 98420-5587 ou (31) 99988-4753.









Bolsa de emprego





A Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros, abriu novamente vagas de emprego para Belo Horizonte. As vagas são para o time comercial externo da fintech, que busca pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. Não há data-limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo + variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia. Informações e inscrições em https://jornada.stone.com.br/formulario/stonecomercialmf?gh_jid=4212181003&gh_src=b75215bb3us.