Calebe fatura prêmio internacional com projeto de branding

(foto: Calebe/Divulgação)



A agência mineira Calebe, especializada em design e estratégias digitais, foi destaque internacional no Wolda. Com o projeto de branding e redesign de marca desenvolvida para a Lafaete Locação, empresa que tem mais de 50 anos de mercado, a agência conquistou o Award of Excellence na categoria Logo Redesign, do WOLDA, premiação que elege as melhores logomarcas e identidades corporativas do mundo.

Realizado no ano passado, o prêmio contou com a participação de 220 projetos de 30 países. Para Calebe Bezerra, CEO da empresa, o desafio de renovar uma marca cinquentenária foi preservar a história sem perder de vista a vontade de inovar. "Esse foi o insight criativo que envolveu toda a organização em torno do lema 'Juntos, a gente faz acontecer', explica.





VALORES RENOVADOS As mudanças no mercado provocadas pela pandemia do coronavírus aumentaram o desafio. Porém, a conquista ficou ainda mais valorizada, realimentando as energias da equipe de trabalho. "A cultura da mão na massa, a visão de comprometimento, a inspiração pela competitividade, todos esses valores amplamente praticados da porta para dentro precisavam aflorar", acrescenta Calebe, ressaltando também a importância da parceria entre agência e cliente.

Calebe Asafe Bezerra destaca a importância da cultura "mão na massa" (foto: Calebe/Divulgação)





EXPERIÊNCIA Há 11 anos no mercado, a empresa é comandada por Calebe Bezerra, nome forte do design mineiro, especializado em criatividade pela University of Texas. Calebe foi delegado de design no Cannes Lions 2011 e 2012. Em 2016, foi um dos 15 selecionados para o Platinum Connection da Apex-Brasil, integrando a delegação brasileira do South by Southwest, conjunto de festivais de cinema, música e tecnologia e um dos principais palcos de inovação do mundo. Em 2018, repetiu a experiência, desta vez na categoria Gold.

"A Calebe é uma empresa que combina visão e estratégia para melhorar relações entre marcas e pessoas, contribuindo para a construção de um mundo mais moderno e unido. A agência tem o objetivo de entregar iniciativas impactantes e transformadoras, que deixem uma marca positiva".

O projeto já havia sido reconhecido no Brasil Design Award 2020. A agência foi a única finalista mineira na categoria Branding, concorrendo na subcategoria Posicionamento de grandes empresas com a criação feita para a Lafaete.