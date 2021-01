Campanha de 120 anos mostra Gerdau mais digital e sustentável

A Gerdau conecta sua rica história com a modernidade do futuro (foto: Gerdau/Divulgação )



Maior produtora de aço no Brasil, a Gerdau acaba de completar 120 anos de atuação no país. Apesar da marca histórica, a empresa se reinventa para se tornar uma organização mais focada em pessoas, mais digital, inovadora, diversa, inclusiva e sustentável, mantendo seu sólido desempenho financeiro. Para apresentar esses conceitos ao público, a empresa desenvolveu campanha para TV, mídia impressa, digital e OOH, que mergulha na história da companhia. Também foi produzida uma logo de come- moração.





SUSTENTABILIDADE A campa- nha tem como objetivo conectar o legado da Gerdau ao futuro e ao propósito de empoderar pessoas que constroem o amanhã. O conceito faz comparação entre a trajetória da companhia e a de uma árvore de raízes profundas e frutos prósperos. Essa ideia permeia a narrativa e o design das peças, mostrando como uma empresa centenária pode continuar gerando frutos e flores.

A logo comemorativa, por sua vez, funde as cores amarelo e azul, que são padrão da marca, dando vida a um novo tom na comunicação da produtora de aço: o verde gerdau. A fusão e a nova cor são apresentadas no filme. Desse modo, a companhia se conecta a atributos como sustentabilidade e brasilidade. Além disso, o filme faz analogia com a árvore a partir de li- nhas que se movimentam para mostrar suas raízes.





VALOR AGREGADO De olho no futuro, a empresa avança de forma acelerada em dois grandes desafios: gerar mais valor para seus clientes localizados em seus principais mercados, especialmente nas Américas, e tornar-se uma organização ainda mais sustentável em todas as suas dimensões. Criada em Porto Alegre (RS), com uma pequena fábrica de pregos, a companhia, ao longo dos 120 anos, destacou-se pela capacidade empreendedora liderada pela família Gerdau Johannpeter e se transformou em uma das principais multinacionais bra- sileiras, com operações presentes em diversos países.





ERA DIGITAL Em 2014, a empresa deu início à sua transformação cultural, que deu sustentação a outro avanço arrojado: sua transformação digital. A partir de conceitos de abertura e colaboração, houve uma profunda revisão em sua cultura organizacional para torná-la mais ágil, transparente e menos hierarquizada. A acelera- ção da transformação cultural permitiu que o desenvolvimento de 10 princípios formasse os pilares de um novo propósito: Empode- rar pessoas que constroem o fu- turo. Em paralelo, a transformação digital introduziu um mindset de agilidade que não te- ria sido possível sem as mudan- ças estruturais ocorridas na cultura da organização. O processo resultou em novos comportamentos, novas formas de traba- lhar, bem como na priorização do uso de ferramentas de tecnologia e dados.