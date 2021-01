Visite BH - Edição Brasil amplia seu alcance com versão virtual

A Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) é atração no circuito do evento (foto: PBH/Belotur/Divulgação)



Criado para potencializar o setor de eventos e negócios da capital mineira, o projeto Visite Belo Horizonte – Edição Brasil terá sua 5ª edição de 28 a 30 de janeiro. Com caráter agregador, o projeto envolve várias instituições e parcerias locais para fomentar a economia e a gastronomia criativa da cidade, reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia.

A capital mineira, no entanto, vai além de sua deliciosa e tradicional culinária. Destaca-se mais por seu empreendedorismo, movimento, sua herança cultural privilegiada, explícita no famoso "jeito mineiro de ser". E toda essa mistura cultural alimenta o projeto Visite, que este ano terá sua versão virtual para atender aos protocolos sanitários, mas preservando os objetivos de promover o networking do setor de turismo.





PROGAMAÇÃO INTENSA O evento é aberto ao público em geral e terá apenas 15 convidados estratégicos, selecionados pelo BHC&VB. Em uma inovação dessa edição, os convidados serão agentes de viagens e organizadores de eventos das principais capitais do Brasil. O evento tem sua abertura na quinta-feira, com fala do presidente do BHC&VB, Jair Aguiar. Ele irá apresentar a BH Airport, o Sesc Venda Nova, o Minas Tênis Clube, o Mineirão e o Museu do Futebol.

No mesmo dia, às 16h, será apresentado o complexo da Pampulha, Circuito Liberdade, Cine Theatro Brasil, Centro Cultural Itamar Franco, Palácio das Artes e Serraria Souza Pinto. Finalizando o dia, às 18h, a Cozinha Show, com Edson Puiati, no Mercado Central, com apresentação dos restaurantes de BH. Veja programação completa em www.eventovisitebelohorizonte.com.br.





ALÉM DAS MONTANHAS Segundo Jair Aguiar Neto, presidente do Belo Horizonte Convention&Visitors Bureau, o Visite BH já está se tornando evento tradicional para atrair demanda turística qualificada para a cidade, e esta edição já é sucesso. "Diante da impossibilidade trazê-los presencialmente devido à pandemia, vamos transpor as montanhas que nos cercam e levar Belo horizonte até eles. Essa edição on-line já é um sucesso, pois permitirá que mais pessoas tenham acesso a essa experiência e vejam como somos uma excelente escolha como destino de eventos", afirma.

Para Hernani Castro, secretário executivo do Belo Horizonte Convention&Visitors Bureau, "as quatro primeiras edições cumpriram sua missão e estamos bastante satisfeitos com o retorno. Vamos apresentar BH com seus atrativos, locais para realização de eventos, toda a nossa estrutura, hotéis, restaurantes, parques e museus", comenta.

O Visite BH é realizado pelo BH Convention&Visitors Bureau, gestão da Espaço Ampliar, com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belotur.

Todas as transmissões das lives serão pelo Facebook (www.facebook.com/BeloHorizonteCVB).