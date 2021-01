O valor da sabedoria

(foto: Pixabay)



Estamos começando o ano, e a maioria das pessoas traça metas e objetivos para cumprir ao longo do ano. Muitos já devem ter feito sua lista no final de dezembro, para selá-la na passagem do ano. Falamos aqui sobre algumas regras importantes para este importante planejamento, como, por exemplo, colocar data para alcançar os alvos desejados.

Hoje, falaremos de outro tópico importantíssimo, que se tiver sido ignorado vale uma revisada urgente. Ainda dá tempo; afinal, estamos dentro da primeira quinzena de janeiro, e, apesar de o tempo estar passando rápido, ainda temos muitos meses pela frente.

A Bíblia é a palavra de Deus, uma verdade inegável para quem crê no Criador, mas mesmo quem não crê no Eterno não pode negar a maravilha dos ensinamentos contidos no livro mais vendido e mais lido do mundo, o primeiro a ser impresso.

Um dos livros da Bíblia que é cheio de bons conselhos é Provérbios, está quase no meio dela, logo depois de Salmos. É enriquecedor lê-lo. E nos primeiros capítulos ele aborda a sabedoria. É exatamente sobre isso que falaremos. Para fazer uma boa lista de metas e objetivos temos que usar de sabedoria, e quem esqueceu dessa grande amiga e conselheira, sugerimos que volte e revise o que fez.

Em Provérbios, capítulo 4, está escrito: “Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá; ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria; use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará; abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor”. E continua: “Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa”.

Quando pedimos por sabedoria, recebemos muito mais. Junto com ela vem equilíbrio, bom senso e, geralmente, acabamos tendo uma mudança de valores. O nosso coração passa a bater mais forte por coisas mais importantes. Toda essa mudança afetará, sem sombra de dúvida, uma lista de objetivos, metas e tarefas para 2021.

Isso não significa não ter sonhos, ao contrário, o que seria de nós se parássemos de sonhar? É isso que nos move, mas o importante é que com sabedoria sonharemos coisas que valham a pena ser sonhadas.

Busquem algo mais profundo, intenso e façam de 2021 um ano diferente, que realmente valha a pena ser vivido a cada minuto, independentemente se estivermos isolados ou não. A sabedoria traz criatividade. Lembrem-se, tem três coisas que não voltam: a flecha lançada, a palavra dita, e a oportunidade perdida, ou seja, o tempo vivido. Cada minuto desperdiçado, jamais será resgatado.

