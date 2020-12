Tendências na publicidade para 2021

(foto: Pixabay)



Para entender a transformação dos últimos meses provocada pela pandemia do coronavírus e, com isso, ajudar anunciantes a projetarem seus investimentos para o próximo ano, a Kantar MÍDIA avaliou os principais impactos no setor de mídia e o comportamento de consumo no estudo global "Media Trends & Predictions". O documento aponta tendências e faz previsões para o futuro do setor, tornando-se uma ferramenta que servirá de bússola para o mercado.





AUDIOVISUAL O relatório reúne artigos e opiniões de especialistas da Kantar em todo mundo, assim como a análise de pesquisas desenvolvidas pela empresa. De acordo com os dados, os comportamentos das audiências serão ainda mais complexos em 2021. No universo do conteúdo audiovisual, uma das tendências será o "assinante-bumerangue", que migrará entre os serviços de streaming disponíveis e plataformas a partir de sua demanda. Para o estudo, esse padrão destaca a necessidade de monetizar a audiência em todos os meios.





BOTÃO DE COMPRA A pesquisa também prevê um fortalecimento do marketing de influência, enquanto o e-commerce se integrará cada vez mais com as redes sociais. Exemplo desse movimento, o WhatsApp lançou recentemente o botão de compra em suas contas corporativas para facilitar a experiência do usuário que utiliza a ferramenta de mensagens como canal de venda.





TELEVISÃO A pandemia fez com que a população ressignificasse o tempo em casa e ao lado da família. Com isso, a companhia prevê uma valorização da televisão como ponto de encontro para interação social. Ao mesmo tempo, com orçamentos cada vez mais restritos, a Kantar destaca o uso de dados e insights para criação e gerenciamento de campanhas e estratégias.

Outro fator que sai fortalecido da pandemia é a cobrança por um posicionamento das marcas. Segundo a companhia, as empresas terão que acelerar a compreensão de como o ativismo impacta na força da marca, além de uma maior importância no contexto onde os anúncios serão inseridos para aperfeiçoar seu desempenho. Para ter acesso ao estudo completo, acesse https://www.kantar.com/campaigns/media-trends-and-predictions-2021.