Verão em verso e prosa

(foto: essenciale/divulgação)







Quando a estilista e proprietária da marca mineira Essenciale resolveu escrever o conceito da coleção verão 2021, o que se viu foi uma verdadeira declaração de amor poética ao seu ofício. Tão bonita, que vale a pena transcrever aqui, pois mostra de forma bem clara a sua motivação para estar há 30 anos fazendo moda com bom gosto e qualidade.

(foto: essenciale/divulgação)

“Uma manhã cálida, um renascer solar. Surgem memórias, velas por rendas e entremeios.

Costuro o tempo, brinco com ternura as nervuras do meu íntimo. Sinto minhas raízes na alfaiataria primorosa. Me seduzo por musselines, sedas e bordado in- glês. Sei que posso sonhar. Voar. Sou emoção. Me permito enfei- tar. Permuto e reinvento a silhueta feminina. Floresço em rosa, jade e azuis. Sou pétala, sou contorno, estrutura. Crio linho, li- nhas. Alinhavo cambraias com poesia. Estou viva, cedo aos meus desejos. Escrevo meu caminho no verão.”

(foto: essenciale/divulgação)





Valéria Lemos Para colocar todo esse sentimento em peças, Valéria usou e abusou do seu olhar sensível e criativo. Buscou inspiração em grandes estilistas, como Valentino, Kenzo e Chanel, entre outros, e com toda a pesquisa criou a coleção Memórias, por ter buscado em si mesma a razão do começo, e o resultado da trajetória.

(foto: essenciale/divulgação)

A linha comfy vem como pede a estação: uma roupa leve, fresca, confortável e elegante. Para isso, um dos tecidos escolhidos foi o linho, que contrasta a rusticidade com a leveza da fibra na- tural. Apesar de muitas pessoas não gostarem de usar esse tecido – ideal para nosso clima – por causa do quanto ele amarrota, é exatamente este aspecto amassado que deixa o tecido ainda mais cool e dá o charme a ele, trazendo sofisticação com um visual des- colado. Peças do dia a dia se renovam em uma elegância clean.

(foto: essenciale/divulgação)

O verão Essenciale traz várias estampas. A liberty daisy, com margaridas, como diz o nome, inspira inocência e graciosidade, é versátil, pois valoriza todos os tipos de shapes, tons de pele e funciona tanto para o dia quanto a noite. Mistura com o tom menta e jade. A estampa elos vem em duas opções de cores: vermelho ou verde. No vermelho vivo, é símbolo de calor e energia, e conecta com nossas paixões e desejos. Na mistura do verde e branco, remete a conexões entre o futuro, almejando sorte e espe- rança. Já a max joy traz maxiflores em tons vivos e coloridos que se juntam ao fundo branco, trazendo respiro para a estampa.

(foto: essenciale/divulgação)

Um tecido que se destaca na coleção é o bordado inglês, um trabalho mais sofisticado que a laise, pois toda a base do tecido é bordada em desenhos originais, com um acabamento diferenciado. Os desenhos formam detalhes inusitados e combinam muito bem com acessórios de couro, palha. Ele aparece em tom cru e azul-turquesa, vivo e intenso.

(foto: essenciale/divulgação)

Quem gosta de branco vai se encontrar na Essenciale. Uma infinidade de modelos em variados tecidos brancos, em diversos comprimentos e estilos, com destaque para os longos. Segundo a estilista, é uma forma de trazer equilíbrio, serenidade e paz. A cor aparece em fios especiais, tramas maquinetadas, seda pura, e tecidos texturizados como o cotton inox e a 'anarruga', que trazem sensação de conforto e praticidade, já que não necessitam de passar.

(foto: essenciale/divulgação)

Bordado Matisse mescla a beleza de um floral em tons pastel e uma listra sutil no fundo do tecido. Em alto-relevo, o bordado encanta pela riqueza de detalhes e nuances. É o novo romantismo, que vem de forma simples e despretensiosa em tramas como o algodão e a viscose.

(foto: essenciale/divulgação)