(foto: Reprodução)



O autor Alan Platt começa seu livro Está consumado: viver a partir da obra completa de Cristo explicando um jogo. Vou fazê-lo aqui para que haja compreensão do leitor do que falaremos a seguir, pois acho que não é muito conhecido. Trata-se do Serpentes e escadas. Segundo Platt, o jogo pode frustrar as pessoas mais tranquilas. O jogador tem que dar o melhor de si para subir algumas escadas e chegar ao topo o mais rápido possível, e então aterrissar sobre uma serpente, retornando para baixo do tabuleiro, de onde veio. Na introdução do seu livro, ele continua: “Como jogador, você estava resignado à decepção que cada novo movimento traria, mesmo quando conseguia celebrar a subida na escada vencedora”. Era esse vaivém até que alguém atingisse o ponto de chegada no tabuleiro.

Alan Platt faz uma analogia desse jogo com a experiência que muitas pessoas têm em seu relacionamento com Deus. Consideram sua vida cristã uma tentativa de evitar as serpentes espirituais (o pecado) e subir as escadas espirituais (bons trabalhos e dedicação) para alcançar a linha de chegada (céu). As pessoas vão subindo as escadas, andando tranquilamente na vida cristã, mas, antes que percebam, uma serpente as engole e acabam lá embaixo, no início da escada novamente.

Esse livro foi escrito para pessoas que sentem que a sua vida se assemelha a esse exemplo. O autor vai guiá-lo pela leitura dos 12 capítulos, à descoberta da maior mensagem à Terra, que permitirá descobrir que Deus já nos libertou de uma perspectiva frustrante da vida.

No dia em que Jesus morreu na cruz, Ele disse: “Está consumado!”. Jesus obteve uma vitória completa na cruz e nós compartilhamos dessa vitória. Nossa vida cristã nunca deveria ser um jogo sem fim de ‘serpentes e escadas’ – o nosso ponto de partida é a declaração vitoriosa de Jesus quando diz: “Está consumado!”.

Está consumado levará o leitor a uma viagem de descoberta de todas implicações da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo e sua mensagem de graça. Descubra as verdadeiras boas-novas que é o evangelho e o fato que você está incluído nele. A realidade que tem que ser descoberta por cada um é o ponto inicial do nosso relacionamento com Deus, é a linha de chegada. Ela não é o nosso destino final, mas o nosso ponto de partida, porque Cristo nos colocou lá. Ele chegou ao topo do tabuleiro de serpentes e escadas por nós. Nossa vida espiritual começa da chegada, partimos do topo, da perfeição que Cristo já alcançou. Alguma vez pensou por esse ponto de vista? Pois é isso que o livro mostra e explica com clareza.

Contatos

Reiki – A professora Maria José Marinho, iogueterapeuta e reikimaster, retomou os atendimentos terapêuticos em sua Escola Ponto de Equilíbrio, por meio do reiki que é a cura pelas mãos, alinhamento dos chakras, terapias integrativas e consulta às cartas de Mo – um método preditivo da medicina tibetana para solução de problemas, para atrair abundância e prosperidade, acabar com a ansiedade, depressão e angústia. Com a consulta às cartas podemos utilizar práticas espirituais e meditação para estimular as forças positivas do cosmos para que tragam resultados positivos. Informações e agendamentos: 31 32254222, (31) 99145-7178.





Terapias holísticas e tarô – A terapeuta holística Renata Moon está atendendo on-line nos serviços de tarô terapêutico ou baralho cigano, envio de reiki, mandalas de cura (alinhamento energético com velas) e na consultoria em amamentação e doulagem pré-natal, parto e pós-parto. No tarô terapêutico, as cartas se tornam ferramentas de autoconhecimento e cura quando consultadas para visualizar questões que se tornaram obstáculos para alcançar seus objetivos ou para alcançar paz, harmonia e equilíbrio. A mandala de cura é feita através da energia do fogo. Através das velas e de suas cores é possível formatar mandalas curativas para diversos fins emocionais, energéticos, mentais e físicos. Agendamentos e informações: WhatsApp (31) 98597-8885, @tarologarenatamoon ou pelo e-mail atendimentorenatamoon@gmail.com.





Barras de Access – A terapeuta Alcéa Romano abriu novas turmas para o curso de barras de access, com apenas dois alunos, para quem tem interesse em se tornar um praticante ou facilitador. Dá certificado internacional. Agendamento: (31) 99971-6552, ou pelo site accessconsciouness.com.