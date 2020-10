Inhotim espalha arte na cidade no 15 Segundos

As mensagens estão distribuídas em pontos estratégicos da cidade (foto: Carolina Lopes/Inhotim)



Os belo-horizontinos estão se surpreendendo com mensagens em painéis de LED em diferentes pontos da cidade. Trata-se do projeto 15 Segundos, do Instituto Inhotim, para comissionamento de obras de artistas de seu acervo em espaços digitais.

Seis intervenções artísticas foram comissionadas e desenvolvidas especialmente para painéis de LED Full HD espalhados por BH, com o suporte da empresa parceira FrediZAk. Os trabalhos inéditos apresentam obras para suportes digitais em interface com o público: além dos publicitários painéis – que hoje cumprem a função dos antigos outdoors, os trabalhos ocupam ainda o Instagram do Instituto.





SEM LIMITES Inhotim, conhecido mundialmente por suas obras site specific comissionadas a artistas icônicos da história da arte contemporânea, reafirma com 15 Segundos sua vocação de comissionar obras para espaços específicos, nesse caso um espaço publicitário inserido na paisagem da cidade, e o próprio Instagram, expandindo a reflexão artística extrapolando os limites físicos do museu. "É um projeto que não se impõe sobre a cidade, ele se apropria dos meios de comunicação já existentes nela e responde a esse suporte e às condições impostas por ele", explica o curador associado Douglas de Freitas.

Segundo a gerente de Comunicação do Inhotim, Lorena Vicini, a ação surpreende o público oferecendo reflexão e outra forma de experienciar a arte na paisagem urbana. "O projeto lança mão do efêmero, mas também da repetição, tomando a cidade como espaço expositivo, convertendo o transeunte distraído em público inesperado de obras de arte", pontua Lorena.

Além dos painéis de Led espalhados em pontos como as movimentadas avenidas Afonso Pena e Raja Gabaglia, a ação conta com outras adaptações para os meios de comunicação, como vídeos para o Instagram do Inhotim (@inhotim) e livretos que representem ou se desdobrem a partir da intervenção feita nos luminosos da cidade.





PALAVRA E LINGUAGEM A primeira artista comissionada pelo Inhotim no projeto 15 Segundos é Marilá Dardot, presente no acervo do Instituto com a obra site specific A origem da obra de arte. Para o novo trabalho, Primeira página, Marilá expõe manchetes dos principais jornais do país, reafirmando seu interesse pela escrita como princípio de seu trabalho. A obra dá sequência a uma série de colagens de revistas que iniciou em 2018.

"Recebi o convite para estrear o projeto 15 Segundos com muito entusiasmo pela possibilidade de atingir um público que vai além do ainda restrito circuito museológico. As palavras recortadas retratam as forças coletivas que movem a história do país: aquelas que permanecem, as que retornam e as que surgem a cada dia. Ao retirar esses personagens dos contextos noticiosos e deixá-los explícitos enquanto sujeitos históricos, espero suscitar uma reflexão sobre os seus papéis na construção de nossa sociedade", afirma.

A artista ocupa os painéis de Led em edições diárias de 2 de outubro a 1º de novembro, mapeando e destacando esses coletivos que foram notícia ao longo do mês.

Marilá também estará no próximo episódio da série Diálogos, que entrou no ar sábado (3) nas redes sociais do Inhotim ( YouTube, Facebook e Instagram). Ela conversa com Douglas de Freitas sobre aspectos importantes de sua produção artística.