Novo Festival de Tiradentes tem missão de resgatar economia local

A edição inédita do festival vai levar as atrações onde o público estiver (foto: Divulgação )



Em sua 23ª edição, o tradicional festival cultural e gastronômico de Tiradentes ganhou uma nova missão. O evento ganhou um novo prefixo – PRÓ-Tiradentes – e terá como missão ajudar na recuperação econômica da cidade que sempre o acolheu. Devido às restrições sanitárias, essa versão será realizada no formato digital, de 1º a 4 de outubro, com cerca de 250 atrações gastronômicas e culturais, em mais de 100 horas de conteúdo que estarão disponíveis no site farturabrasil.com.br, que irá direcionar o público também para outras plataformas (Instagram, YouTube etc.).





INTERESTADUAL Enquanto não pode reunir 50 mil pessoas, como aconteceu em 2019, o 23º Festival Cultura e Gastronomia PRÓ-Tiradentes terá diversos conteúdos on-line e vai até o público em um formato inédito. Chefs renomados, como Alberto Landgraf, Bela Gil, Rafael Costa e Silva, Rodrigo Oliveira e muitos outros nomes importantes da gastronomia, criaram receitas com chefs locais, entre eles Rodolfo Meyer, Rafael Pires, Ricardo Martins e Juliana Ferreira, selecionados pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher. Quem estiver em Tiradentes e região poderá pedir os pratos em casa. Além disso, o Festival contratou cozinhas e equipes em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, onde o público poderá pedir, também para ser entregue em casa, os pratos desenvolvidos pelos chefs.





RESGATE "Desde 1998, o Festival sempre foi um incentivador da gastronomia e contribuiu significativamente para o crescimento econômico e social da cidade. Junto ao patrimônio histórico e natural, o evento ajudou a alavancar a turismo local. Um exemplo disso é que quando aconteceu a primeira edição havia três restaurantes na cidade, atualmente são mais de 150, com índice de desemprego zero até a pandemia. Neste cenário, decidimos reafirmar esse compromisso, alterando toda a nossa marca e comunicação. Ao mesmo tempo, estamos recomeçando dentro de um formato digital. E em recomeços, nada melhor que revisitar as origens. Vamos resgatar a história do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, relembrando essa trajetória de mais de duas décadas", comenta Rodrigo Ferraz, diretor-geral do evento.





PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA Nesta seção, os festins, almoços e jantares especiais, mantêm a tradição de ser assinados por nomes de relevância nacional em dupla com chefs locais. O público poderá assistir a vídeos do preparo dos menus, desenvolvidos especialmente para o Festival com produtos da região. Nas cidades do Campo das Vertentes, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, os menus serão disponibilizados em pré-venda e em quantidades limitadas para o público pedir em casa.

Em Tiradentes, além do delivery, os restaurantes recebem os clientes de acordo com os protocolos estabelecidos na cidade. Veja a programação completa em www.farturabrasil.com.br. O site disponibiliza todo o conteúdo de acordo com a plataforma (Instagram, YouTube, e-commerce etc.).