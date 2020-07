Pesquisa avalia futura relação entre agência e clientes

(foto: Pixabay)

Entre os principais pontos abordados está a discussão que trata da remuneração ao trabalho das agências. Segundo Valmir Leite, CEO da The Heart, o mercado terá que passar por uma adequação para vender de acordo com a capacidade que as empresas terão para comprar, no momento. "Essa deve ser a tônica dos próximos seis meses, pelo menos. Qual verba irá para a comunicação? E ela será efetiva para uma retomada ou apenas o suficiente para chegarmos até o final do ano e rediscutir tudo isso em um mundo pós-Covid e com vacina?", questiona.

MUDANÇAS De acordo com a pesquisa, 50% dos clientes que possui contrato de fee, afirma que deve mudar essa relação contratual pós-Covid-19. "A gente tem trabalhado de maneira colaborativa com nossas agências. Saindo de um modelo de fee com uma única agência e trabalhando por projetos com diferentes agências, cada qual com sua contribuição e expertise. Funciona muito bem. A coordenação das agências pode ser nossa ou de uma das agências exercitando o papel de líder", afirma Cecilia Dias, diretora de marketing da Pepsico, uma das executivas de marketing entrevistadas pelo estudo.





MODELO IDEAL No levantamento, os clientes reforçam que, com a revisão de orçamentos, é necessário olhar para a linha de investimento em agências e repensar essas relações. O custo-benefício é o item mais relevante para 26% dos respondentes. Além disso, 19% querem parceiros estratégicos que estejam mais preparados para novos desafios e tenham capacidade de adaptação. Para Valmir Leite, a dificuldade para as agências e anunciantes quanto ao investimento em comunicação está na criação de um modelo ideal que equilibre custos, consistência, fluidez e inovação.

Sobre as entregas, propriamente ditas, a pesquisa mostra os três principais pontos que os clientes esperam das agências, pela ordem: entendimento do consumidor e geração de insights, ideias que possam ser aplicadas de forma factível e, por fim, expertise digital. Valmir lembra que a relação entre marcas e agências já estava sendo questionada em virtude de novos comportamentos e tecnologias. Com a pandemia acelerando mudanças, o modelo de relacionamento também ganhou destaque como foco de atenção, apontando para necessidade de transformação. Em sua visão, o reflexo mais natural desse novo momento é um questionamento ainda maior dos anunciantes sobre tudo o que está sendo contratado e entregue pelas agências. "A gente sabe que a agência também é um produto do cliente, se não mudou é porque nós também precisamos repensar algumas frentes", reconhece Juliana Nunes, diretora de marketing da CPFL.





LEVEZA A análise do estudo mostra que os anunciantes acreditam muito mais em modelos de agências "não departamentalizados", onde há integração de pensamento e time multifuncional resolvendo uma situação de forma criativa. Além disso, a tendência é que esses clientes procurem agências que sejam capazes de misturar ativos de terceiros com soluções próprias, criando estruturas, planos e ideias mais eficientes e eficazes. Valmir Leite explica que o lema desse insight é "o grande é uma coleção de pequenos". Em outras palavras, isso significa que a agência, independentemente de sua estrutura e tamanho, deve ampliar sua possibilidade de agregar especialistas quando necessário para uma entrega menos complexa. "O que estamos vendo agora é um grande debate sobre como solucionar um problema que é para amanhã. Para isso, é necessário ser leve, rápido e estratégico", conclui.

Como será a relação entre agências e clientes no mercado pós-pandemia? Para tentar responder a essa pergunta, a agência The Heart desenvolveu, em parceria com a Bistrô Estratégia, estudo que projeta possibilidades para esse relacionamento. Com metodologia que mescla aspectos quantitativos com qualitativos, a pesquisa ouviu 30 heads de marketing de grandes anunciantes brasileiros.