(foto: Divulgação)



Se este espaço se dedica a uma vida integral, ele foca no equilíbrio de todos as áreas: corpo, alma, espírito e relacionamento. Esta semana completaremos 120 dias de isolamento social, que chamamos também de quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus. O problema é que para muitos este período trancado dentro de casa se tornou confinamento e tem gente que já chegou a tal ponto de estresse que tem se referido ao período como prisão.

Uma das consequências de ficar tanto tempo dentro de casa e com atividades limitadas é o estresse e a ansiedade que refletem de maneiras diferentes em cada pessoa, mas todas elas refletem no corpo. Uma das mais conhecidas é a alimentação, um dos bons prazeres da vida. Como bem, ou simplesmente a síndrome da boquinha nervosa para diminuir a ansiedade. Pode ser bom no momento, mas a longo prazo traz alguns prejuízos à saúde.

Para minimizar este problema, existe o mindful eating, que poucas pessoas ouviram falar e abordaremos hoje. Trata-se de uma prática muito boa para se ter uma relação de equilíbrio com a comida, ou seja, nada mais é do que atenção plena na alimentação. O mindful eating permite escolhas e experiências alimentares mais conscientes, o que é fundamental para a promoção da saúde. Segundo a especialista Luiza Bittencourt, é possível mudar a relação consigo mesmo e com a sua alimentação, tornando-a mais saudável e prazerosa. Ela se baseia no Protocolo Eat For Life.

Dentre os benefícios da prática, tem: trabalha o comer emocional (identificação de gatilhos emocionais e como lidar com eles, gerenciando melhor suas emoções), melhora a relação com seu corpo (fim de dietas restritivas e alimentos proibidos, além da redução do comer compulsivo), aumento da sensação de bem-estar, melhora na digestão e absorção de nutrientes, redução de estresse e ansiedade. Os benefícios são muitos tanto para saúde física quanto mental.

Luiza dá três dicas para quem tem interesse em começar a praticar:

1- Fazer o check in da sua fome antes, durante e depois da refeição. Não precisa esperar para comer quando já está no nível 9 ou 10 de fome, por exemplo, porque pode comer demais. É importante perceber o quanto está com fome em uma régua de 0 a 10 antes da refeição. Depois que começar a comer, faça outra análise no meio da refeição e se pergunte "de 0 a 10, o quanto estou de fome agora?" (muitas vezes, já estamos saciados na metade do prato). E, ao final, faça novamente a reflexão para verificar se está satisfeito e saciado, ou se ainda está com fome, além de checar também se exagerou. Assim, na próxima refeição, terá essa consciência de perceber sua fome.

2- Repousar os talheres entre as mastigações. Isso ajuda a reduzir um pouco o ritmo, nos fazendo comer sem tanta pressa, além de ajudar também a digestão. Ajuda também a sentir melhor o gosto do alimento, o que é muito prazeroso.

3- Estar presente no momento da refeição ou tirar (pelo menos) os primeiros minutinhos da refeição para simplesmente comer. Deixar celular, TV ou conversas de lado, apenas olhar para o seu prato percebendo aromas, formatos e cores dos alimentos. Se for possível até tocar, sentir a comida para provar, saboreando o gosto individual (e depois juntos) dos itens no prato.

