As agências de publicidades da cidade de São Paulo estão liberadas para a retomada das atividades presenciais em seus estabelecimentos. Na semana passada, a prefeitura de São Paulo assinou o "Protocolo de Prevenção à Covid-19 em Agências de Publicidade". O documento foi elaborado pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), em parceria com o Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) e o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo (Sinapro-SP). O presidente nacional da Abap, Mario D´Andrea, afirma que a entidade dialogou ao longo dos últimos meses com especialistas de diversos segmentos e consultou protocolos de agências internacionais e nacionais para consolidar uma orientação geral ao mercado e elaborar um protocolo seguro. As entidades criaram, inclusive, um site para disponibilizar todas as informações e um vídeo educativo: https://youtu.be/Fq_WXdSq4i0.





SINAPRO/MG

Por aqui, em Belo Horizonte, o publicitário André Lacerda, presidente do Sindicato das Agências de Propagandas de Minas Gerais - Sinapro-MG, informa que a entidade ainda não tentou nada. E explica: "Aqui, nós ainda não tentamos nada, porque São Paulo tem um projeto de abertura com ondas e aqui não há nada, apenas uma negativa".





NATURA CONFIRMA MUSICAL

No ano que completa 15 anos, o programa Natura musical vai acontecer, mesmo o momento de pandemia do coronavirus no país. O programa oferece patrocínio para projetos de artistas, bandas e fomento à cena com foco à cena que já atuam profissionalmente no mercado da música, e terá seu o Edital 2020 divulgado entre os meses de julho e agosto. As inscrições serão para projetos em âmbito nacional e seleções regionais para os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará. O evento já patrocinou a gravação de discos, turnês, apoio a casas de cultura, projetos de impacto social e documentação de cenas locais, que tenham como fio condutor a música. O Edital 2020 ainda está passando por revisão de escopos, formatos e processos de seleção para atender as novas demandas e será publicado nos próximos dias.





RETORNO

No total, já foram investidos R$ 159 milhões no patrocínio de 467 projetos, impactando diretamente 1,8 milhão de pessoas. Atualmente, o programa tem 75 projetos ativos além da parceria com festivais e da manutenção da Casa Natura Musical, em São Paulo. Em 2020, foram investidos aproximadamente R$ 14 milhões - sendo R$ 8 milhões advindos de recursos próprios, nos projetos selecionados ano passado. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a cada R$ 1 investido em cultura, o retorno para a economia gira em torno de R$ 1,59. Assim, considerando outras leis de incentivo e verba própria, o impacto total do investimento feito pelo programa é estimado em R$ 22,2 milhões.





PRÊMIO EMBANEWS

A Água de Cheiro conquistou o 29º Prêmio Brasileiro de Embalagem EMBANEWS - Troféu Roberto Hiraishi 2020. O evento premia anualmente inovações que contribuem para a evolução da cadeia de embalagem no Brasil. Nesta edição, os produtos Água Fresca e Absinto Proibido conquistaram o prêmio na categoria Design - subcategorias Programação Visual do Rótulo e Programação Visual da Embalagem -, enquanto o produto #Self[ie], em suas variáveis Purple, Blue e Pacman, conquistou a categoria Marketing - subcategorias Linha de Produto Diferenciada pela Embalagem e Case de Produto Diferenciado pela Embalagem. A cerimônia de premiação está prevista para 20 de agosto.





COM(VIDA)20

Idealizado por um grupo de empresários mineiros, o projeto arrecadou R$ 34 mil em campanha online, realizada por meio da plataforma de investimento Vangardi. Mais de 500 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social de Belo Horizonte, afetadas pela pandemia, foram beneficiadas com mais de 11 toneladas de alimentos e itens de higiene. O projeto, criado em maio, arrecadou R$ 34 mil através da plataforma Vangardi, em parceria com a plataforma Evoé. Ao todo, mais de 150 doadores participaram da bela ação digital.





ARENA ON-LINE

O grupo Carbel promoveu a Arena On-line, primeiro evento de vendas online de carros novos e usados e registrou o dobro de vendas em relação ao Feirão normal, segundo informou seu departamento de marketing, que produziu a ação em parceria com as agências Allpes Onde e Hs Publicidade. A coordenadora de marketing da rede Carbig.com, Maíra Santana, contou que o evento teve a participação de 13 concessionárias de BH e da rede Carbig. "Foi um sucesso de vendas e superou as nossas expectativas", comemorou. "Tivemos o engajamento de 30 mil acessos nas plataformas em quatro horas de Live ao vivo". Como estratégia de marketing, foi sorteado um prêmio de R$25 mil entre os clientes que fecharam negócios no dia da Arena Oline.





NO TOPO

Pelo terceiro ano consecutivo, a Partners Comunicação Pro Business foi eleita a maior agência de comunicação de Minas Gerais em número de colaboradores e em faturamento, segundo dados do Anuário da Comunicação Corporativa 2020. A publicação é produzida pela Mega Brasil e mantém a empresa entre as dez maiores agências individuais do país. Com 26 anos de mercado, a agência é dirigida pelo publicitário Dino Bastos, que comemora a classificação como um "reconhecimento do trabalho que a empresa e

toda a sua equipe desenvolve".





MÚSICA PARA TODOS

O projeto "Música para Todos" da cervejaria Albanos realiza nova edição no dia 18 de julho, às 18h30. Com parceria cultural do Sesc em Minas, uma live com os cantores Roberta Campos e Borba será transmitida no Youtube do Sesc em Minas Gerais. Até novembro, o projeto realizará uma apresentação por mês, e durante a transmissão o público poderá fazer doações para o Programa Mesa Brasil Sesc que, desde 1994, atua no combate à fome.