Vida integral

Ponto da virada

Diante de um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade, é fundamental refletir com serenidade sobre como lidar com os problemas que todos enfrentamos. Uma das maiores líderes espirituais do país, Monja Coen – a monja do Templo Zulai – atende a esse chamado e faz de Ponto de virada, seu novo livro, um sensível convite ao desapego, como ferramenta para lidar com as dificuldades que a pandemia trouxe a todos. Intelectual respeitada, a autora best-seller fez, semana passada, uma palestra virtual gratuita intitulada ‘O que faz você mudar’, com base em seu livro, que está sendo lançado pela editora Planeta. Na transmissão ao vivo, realizada pelo #ConectaPlaneta, ela refletiu sobre a importância de aproveitar momentos duros para empreender mudanças positivas e decisivas em nossa vida.





Segundo o filósofo Leandro Karnal, o texto da Monja Coen foi uma luz sobre sua quarentena. Um dos momentos decisivos para a vida monástica de Coen foi quando fazia um retiro em Los Angeles, quando ela descobriu que sua vocação era ser uma monja zen-budista. Descobriu isso fazendo o zazen, e quando terminou o período viu que essa seria a grande transformação de sua vida. Em suas palestras a autora relata que não teve apenas este momento. Antes, ao longo de sua vida, passou por inúmeras outras transformações, e todos foram mudanças importantes. Um dos exemplos que ela citou foi aos 11 anos, quando já questionava amor e ódio com sua mãe, e com a família.





Neste momento pelo qual estamos passando, Monja Coen também fala sobre a ansiedade e ensina como minimizar seus efeitos. Segundo ela, a ansiedade nos ocupa tanto, nos deixando preocupados, ou seja, ocupando nossa mente antecipadamente com problemas que ainda não existem, que não permite que a gente aproveite o momento presente. Uma das coisas que ela indica para minimizar a ansiedade é parar várias vezes ao dia para fazer uma respiração consciente. Uma técnica comum no zen-budismo, que é respirar prestando a atenção em todo o seu corpo, seu batimento cardíaco, sua pulsação, sua circulação. É uma respiração para acalmar. Caminhar também é uma boa pedida, invocando a paz e a tranquilidade, para oxigenar o seu cérebro e o seu corpo. Não precisa ser na rua, é possível fazer na sala de sua casa. Outra coisa importante para diminuir a ansiedade é se preparar para os desafios, reuniões, testes, etc., e adquirir autoconfiança. Confiando em você mesmo e estando preparado, o nível de ansiedade diminui bastante para enfrentar o que está provocando a ansiedade.





O projeto #ConectaPlaneta tem como objetivo trazer informação e entretenimento por meio de palestras realizadas por autores e estimular uma rede de solidariedade ao apoiar livrarias independentes, um dos segmentos mais fragilizados do mercado no atual contexto, e auxiliar entidades filantrópicas.

