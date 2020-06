Tão perto, tão longe

Nada de cabeleireiro, maquiador ou stylist. Só a fotógrafa e a modelo, cada uma na sua casa, se vendo através de uma tela. A mineira Leca Novo se rendeu aos ensaios virtuais e propõe um novo formato para as campanhas de moda durante a pandemia com o projeto Closer. Os cliques são em uma chamada de vídeo. A fotógrafa escolhe os cenários depois de um tour pela casa, dá os comandos para posicionar o celular no melhor ângulo e dirige a cena, tudo a distância. “O que acho mais legal é a possibilidade de me conectar com pessoas tão distantes”, observa Leca. De BH, ela já fotografou modelos em São Paulo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Florianópolis. Indo mais longe, Londres e Nova York.

Ageless

(foto: fOTOS: Divulgação) Diante da data mais romântica do ano, a Sephora chega com várias novidades para surpreender todos os estilos, perfis e idades de casais. As escolhas vão desde tratamentos para começar o dia, garantindo uma pele impecável e com muito glow, até máscaras para uma boa finalização.

Moderno

Celebrando sua herança japonesa, a nova coleção de calçados premium da ASICS, intitulada de Modern Tokyo, foi inspirada na contemporaneidade da capital japonesa, reconhecida mundialmente pelo seu alto grau de desenvolvimento e modernidade. Os calçados da coleção adotam novas ideias e tecnologias para fornecer produtos de alto nível aos consumidores, enquanto conta também com cores vivas que proporcionam mais aproximação com a inovação presente na cidade de Tóquio. Os modelos de SportStyle contam inspiração no famoso cruzamento popular em Shibuya, região bastante conhecida por fotos e vídeos da metrópole de Tóquio, onde os pedestres tomam conta da rua ao atravessar de um lado ao outro.

