Para se sentir incrível

(foto: Nicole Medeiros/divulgação)







Tudo na vida depende do olhar de cada um. Uma crise, para uns, pode ser vista como um caos e um passo para a derrota; para outros, oportunidade para criar e pensar fora da caixa. É aquela história do copo pela metade, uns vão dizer que está quase vazio e outros, quase cheio. A empresária mineira Danielle Utsch é do time dos otimistas criativos.

(foto: Nicole Medeiros/divulgação)

Proprietária da marca de semijoias J’Adore, ela acaba de lançar uma nova coleção inspirada no Deserto do Atacama, e, aproveitando o momento, criou uma segunda marca, a SL, com a mesma qualidade da marca principal, mas com peças mais discretas, e, consequentemente, preços mais acessíveis.

(foto: Nicole Medeiros/divulgação)





CHILE Na exuberância e no mistério dos vales em meio ao Deserto do Atacama e na mistura elegante de ares europeus da capital chilena, nasceu a coleção Amazing feeling, da J’Adore, com elementos que remetem à liberdade e à beleza do deserto, que lida com extremos. Peças desenhadas com traços que traduzem elementos da natureza como a água (elemento de riqueza em meio à aridez com a Família Splash e o movimento de partículas de água), o vento (elemento que revela a força e o movimento em peças articuladas) e a borboleta (ícone escolhido para representar a beleza e a transformação com a Família Butterfly Flight, em pedras e cravações em zircônia).

(foto: Nicole Medeiros/divulgação)

As pedras naturais complementam esse universo rico e sofisticado. Safira rosa, pérola tahiti, turmalina, hematita, jade vermelha e a pérola natural foram usadas para identificar as famílias e contar a história da coleção, misturadas aos elementos culturais de Santiago. A cartela de cores traz o nude, rosa, turquesa, azul-marinho, coral e o preto.

(foto: Nicole Medeiros/divulgação)





NOVA MARCA Em tempos de isolamento social e muitas incertezas, a J'Adore inova mais uma vez e lança a SL Semijoias, com peças de design arrojado, porém com custo final bastante acessível. Trata-se de uma alternativa de renda a todo tipo de público. “A SL vem trazer um pouco de luz e esperança a todas as classes, pois nossos produtos são bastante democráticos. Queremos contribuir para a dignidade da população neste momento tão delicado”, comenta Danielle Utsch, proprietária da marca.

(foto: Nicole Medeiros/divulgação)

A nova marca atende mulheres de todas as idades, desde a pré-adolescência, com criações mais delicadas, modernas e joviais, sem perder na qualidade, ponto fundamental para Danielle. As maioria das peças são produzidas em Belo Horizonte, mas também há alguns fornecedores espalhados por outras cidades do Brasil. “Acreditamos muito no potencial dos nossos parceiros locais e na força do povo bra- sileiro. A SL surgiu para dar oportunidade de renda a milhares de pessoas e essa será sempre nossa missão”, enfatiza Danielle Utsch.