MAIS DO QUE MERECIDO

(foto: Divulgação)

Para homenagear os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19, a agência McCann criou uma série de cartazes nos quais as marcas nos rostos dos profissionais lembram as máscaras dos personagens das histórias em quadrinhos, como Homem-Aranha e Batman. A inspiração foi as marcas que os equipamentos individuais de proteção fazem na pele dos profissionais. A campanha, nomeada Thank you, doctor, contabilizou mais de 100 homenagens com diferentes soluções criativas ao redor do continente europeu.

14 BIS PARA ELAS

Abrindo as comemorações pelo Dia das Mães, a TV Alterosa mostrou ontem uma live especial do grupo 14 Bis. Os 30 primeiros minutos da apresentação foram transmitidos pela Alterosa e depois o show prosseguiu redes sociais da emissora. Durante a live, foram apresentadas as músicas Natural, Nova manhã, Planeta sonho, Além do paraíso e Linda juventude. Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues, integrantes da banda, também interagiram com o público e responderam a perguntas. Realmente, um belo presente que ajudou a minimizar os efeitos do isolamento social. Parabéns!





ALMOÇO ESPECIAL

Outra boa opção para presentear as mães é deixá-las longe da cozinha neste domingo. Mesmo com as portas fechados, muitos restaurantes trabalharam seus cardápios especialmente para elas. As opções são variadas e de muito bom gosto, com preços de acordo com o paladar do cliente, porém, a maioria acessível. A revista Encontro publicou matéria apresentando ótimas opções de almoço para receber em casa pelo sistema delivery. Veja no link https://www.revistaencontro.com.br/canal/gastro/2020/05/saiba-onde-encomendar-um-almoco-especial-para-o-dia-das-maes-em-bh.html.





MAIS HOMENGEM

A marca de chocolates Hershey's foi sutil ao lançar edição especial de embalagens nas quais altera a marca para HEROES (heróis, em inglês), também como forma de homenagear o trabalho dos profissionais de saúde, além de outros profissionais de atividades essenciais. Os chocolates serão distribuídos para equipes hospitalares que estão na linha de frente do combate à pandemia. Além da nova embalagem, a marca anunciou a doação de 15 toneladas de chocolates ao fundo de solidariedade do estado de São Paulo. Em São Roque, no interior paulista, onde está instalada a fábrica da marca, a empresa faz doação de cestas básicas para 700 famílias em situação de vulnerabilidade, nos próximos três meses.





BARÇA NA FRENTE

Um dos clubes com de maior faturamento do mundo, o Barcelona usou a criatividade para incentivar financeiramente em projetos no período pós-pandemia. Pela primeira vez em sua história, o clube espanhol vai adotar um naming rights que será administrado pela Fundação Barça. O clube agora busca parceiro comercial para exibir sua marca no estádio, sendo que parte do valor arrecadado será usada em projetos contra a Covid-19. A decisão tomada pelo clube de trocar o nome do Camp Nou usando o momento de comoção mundial deve ser seguida por outros clubes, inclusive os brasileiros. No país, a estratégia do naming rights ainda é pouco explorada, mas serve de alento para a quebradeira geral dos clubes.





PAISAGEM DA JANELA

A campanha do digital do Hermes Pardini reuniu várias pessoas em um lindo clipe da música Paisagem da janela, da dupla mineira Lô Borges e Fernando Brant, para olhares diferentes de partes do mundo de suas janelas durante o isolamento social. O clipe viralizou, com mais de 30 milhões de pessoas impactadas ou que interagiram com a mensagem da campanha no universo on-line. Milhares de fotos e vídeos foram enviados para a campanha. O próprio Lô Borges fez o convite, da varanda da sua casa, cantando a música para estimular os participantes. Em 15 dias, chegaram cerca de quatro mil registros em fotos e vídeos de pessoas de 26 estados do Brasil e de 22 países, como Alemanha, Alaska, Austrália, Canadá, Caribe, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal, Qatar, Reino Unido, Suécia e Tailândia. Veja no link https://we.tl/t-CCfWvwBotX.





COMUNICAÇÃO

Um grupo de CEOs de 20 agências brasileiras ligadas ao Interpublic Group, no Brasil representado pela Weber Shandwick, se uniu para criar campanha de comunicação para motivar seus clientes e ajudá-los a superar a crise. Os CEOs e diretores das agências, mesmo de casa, produziram rapidamente o vídeo, destacando a importância da comunicação em tempos de pandemia. Para eles, a comunicação será o grande diferencial das marcas para superar a crise que assola o mundo. Veja o vídeo no link http://www.youtube.com/watch?v=Vd9cSrgmM6Q&t=5s.





FÉ CURA

A agência mineira Brasil84 comanda a campanha Fé cura, desenvolvida em parceria com a Igreja Batista Central. O cineasta brasileiro Vinícius Gomes recebeu o consentimento do diretor italiano Roberto Begnini para se inspirar no filme A vida é bela e desenvolver a campanha, que visa levar uma palavra de esperança para quem está passando por este momento difícil nos hospitais, sem apoio de amigos e parentes. O vídeo aparecerá na página

oficial da campanha e poderá ser visto por pacientes e profissionais de saúde.





AQUECIDO

Enquanto muitos ramos de negócios amargam com a crise, empresas da área da saúde apresentam expansão. O setor vem se adaptando e criando novos produtos para atender às necessidades sociais, tais como consulta médica on-line (telemedicina) e teleorientação por outros profissionais de saúde. Marcas que já estavam no mercado viram a demanda crescer praticamente da noite para o dia. É o caso da Near Telemedicine. O produto de consulta virtual foi regulamentado exclusivamente para atender pacientes com suspeita de Covid-19 e a startup, que já estava em desenvolvimento, passou a operar com 100% da sua capacidade e espera crescer ainda mais.