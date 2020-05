Inhotim estreia série Retratos com Adriana Varejão

A Galeria Adriana Varejão é uma das melhores atrações de Inhotim (foto: Inhotim/Divulgação)



Para vencer a distância provocada pelo isolamento social, os lançamentos on-line do Inhotim estão a todo vapor. Ontem, teve novo conteúdo digital estreando nas redes sociais do Instituto. É a série Retratos, que mostra o processo de montagem de obras de arte e galerias no site do Inhotim. O primeiro episódio retrata um dos pavilhões mais icônicos do Instituto, o da artista brasileira Adriana Varejão.

A série foi editada a partir de uma coletânea de DVDs gravados entre 2011 e 2014 contendo entrevistas com artistas, curadores e técnicos envolvidos nas montagens. Os vídeos retratam o processo de criação na arte contemporânea e são uma referência para pesquisas e estudos no campo das artes. Os materiais são digitalizados e disponibilizados on-line pela primeira vez. E pensando no público internacional que a instituição e os artistas retratados atraem, todo o conteúdo está legendado em inglês.





VIRTUAL Retratos faz parte das iniciativas on-line do Inhotim para manter seu público em contato com conteúdo de qualidade sobre arte, educação e botânica. Com funcionamento suspenso desde 18/3 para contenção da pandemia do coronavírus, o Inhotim inaugurou, neste mês, mais uma exposição no Google Arts and Culture, a Visão geral. Outras duas séries estão em andamento nas redes sociais do Inhotim: Bastidores (com episódios sobre os trabalhos de Laura Vinci, Marcius Galan, Sandra Cinto e Robert Irwin) e Diálogos, contendo conversas com artistas, botânicos, curadores e teóricos sobre cultura e meio ambiente. As séries são disponíveis no canal do Inhotim no YouTube, Facebook e Instagram.