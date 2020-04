Artistas criam coleção solidária de cangas de praia

A expectativa de Lucas Magalhães é vender mil cangas do projeto (foto: Sérgio Caddah/Divulgação)







Se pudesse estar agora em outro lugar, onde e como seria? A pergunta inspirou artistas a criarem estampas para uma coleção solidária de cangas. Idealizado por Lucas Magalhães, o projeto “Everything's gonna be alright” surge como um respiro nestes tempos de isolamento. “A proposta é tentar passar para as pessoas um sentimento de futuro e esperança. Logo, logo vamos poder usar as cangas na praia ou dependurá-las na parede para ficar um pouco mais feliz.” Além disso, segundo o estilista, esta é uma forma de apoiar produtores locais, gerar renda para costureiras e apoiar uma causa social.

Vamos Fugir? Celso Bastos (designer gráfico) (foto: Sweet Bahia Cangas/Divulgação)

Antes de explicar o projeto, vamos recapitular a trajetória de Lucas. O estilista morou em São Paulo por alguns anos e sua marca chegou a fazer parte do Grupo Nohda, junto com Patrícia Bonaldi, PatBo e Apartamento 03. De volta a BH, ele estava disposto a fazer diferente. Focou no trabalho como consultor de estilo e abandonou o calendário de lançamentos. “A Lucas Magalhães virou uma marca de produtos pontuais, o que me dava vontade de fazer no momento, algo bem livre e solto.”

No fim do ano passado, o estilista lançou a primeira coleção de cangas. “Era um ensaio para uma nova possível vida, mais calma. Já estava indo demais para a Bahia e descobri uma amor pela praia”, conta. Com produção rápida e descomplicada, o projeto funcionou bem. As cangas se espalharam por lojas em várias cidades baianas, como Caraíva, Trancoso, Salvador e Ilhéus, carregando uma característica forte do seu trabalho: a estamparia (Lucas também é reconhecido pelo tricô). O plano era lançar novidades sempre no verão, o que não atrapalharia as consultorias, que eram o foco.

Paradise and Honey Albino Papa (designer gráfico) (foto: Sweet Bahia Cangas/Divulgação)

Até que chegou o coronavírus. Lucas começou a perceber o impacto do isolamento para os freelancers da moda (como ele), projetos e contratos haviam sido cancelados, e rapidamente surgiu a ideia de desenvolver uma coleção coletiva de cangas. No fim, o estilista ampliou os horizontes e incluiu profissionais de várias áreas criativas, entre designer gráfico, artista plástico, cantor, confeiteiro, maquiadora e cabeleireira, a maioria de BH. No total, são 21 artistas e 25 estampas, que traduzem em traços e cores o tema “O paraíso onde eu queria estar”.

Lucas desenvolveu duas estampas para o projeto, ambas com o mesmo nome: Florescer em direção ao sol. “Neste tempo em casa, fiquei reparando nas plantas e fiz um paralelo com o meu direcionamento para perto do sol, pois estou o tempo todo perto da janela. Gosto da minha casa, mas quero olhar ali fora, estou com vontade de sair”, explica. Enquanto uma estampa exibe uma costela-de-adão verde em fundo rosa claro, na outra tem antúrios riscados em preto constrastando com laranja e azul.

Vento Gui Poulain (confeiteiro) (foto: Sweet Bahia Cangas/Divulgação)





TODOS EM CASA Mais uma vez, a canga se torna uma alternativa interessante por ser de fácil produção. Os artistas criaram livremente as estampas em casa e encaminharam a versão já digitalizada, que seguiu para a impressão em tecido. “Todas as costureiras, que são minhas parceiras, recebem em casa as cangas para serem finalizadas”, informa. Com 1,40m x 1,10m, as cangas são 100% de viscose e custam R$ 149. Inicialmente, foram disponibilizadas 40 unidades por modelo, totalizando mil.





Paraíso de Dante Renata Vilela (maquiadora e cabeleireira) (foto: Sweet Bahia Cangas/Divulgação)

Num segundo momento, o próprio Lucas vai embalar e despachar os pedidos pelo correio numa embalagem de algodão (nada de plástico). A expectativa é começar as entregas a partir de 15 de maio.