(foto: Josefina Bietti/DivulgaÇÃo)







Alter ego, o outro “eu”. Esse é o tema da coleção primavera-verão 2023 da grife paulista Cris Barros, que celebra os 20 anos da marca. A frase que norteou a criação foi “Unless I am myself, I am nobody” (A menos que eu seja eu mesmo, não sou ninguém), de Virginia Woolf.

O outro eu a que a equipe criativa se refere é aquele que reside no subconsciente, coletando desejos e idealizando sonhos. Alma artista, sensível a uma beleza que faz esse eu viajar longe, tem um olho curioso para cores vivas e vibrantes, e para brilhos eternos.

É fiel ao seu próprio gosto, pois o que realmente ama o faz livre e feliz. Talvez uma versão mais poética de si, ou mais corajosa. Musa que inspira dentro de si com aura iluminada. Esse outro eu nunca tem medo de se escutar.

“Ele é a essência da performance. Pode chamá-lo de avatar ou de persona, ele define a fronteira entre o real e o mais real ainda. Ele dá vida às emoções mais criativas desde sempre e para sempre”, diz Cris Barros completando que esse outro “eu”, que é o alter ego, é a pessoa em si.

Dando sequência à comemoração das 20 voltas ao Sol da marca, a estilista Cris Barros apresenta o verão 2023, um manifesto, expressão desse lado criativo que existe em cada um, sem medo de ser genuíno. Um manifesto da label como marca feminina, livre, espontânea e feliz.

O resultado veio em formato de nada menos que oito capas diferentes para o lookbook da marca, retratando em ilustrações várias facetas ou alter egos da Cris Barros, amigas da marca que foram convidadas para eternizar este momento especial, como Maju Trindade, Stephanie Ribeiro, Victoria Yamagata, Thai Bufrem e Maria Braz.

Uma coleção com peças solares, cheias de vida e muito brilho. Tafetás, paêtes, transparência, recortes estratégicos e cartela de cores vibrantes. Vestidos leves e soltos ganham vida através de aquarelas pintadas a mão no ateliê da marca, dando vida a estampas artsy. A essência autoral da grife aparece também em aplicações de flores bordadas com sobreposições, criando uma sensação 3D nos vestidos mais estruturados. O DNA da marca se encontra em propostas de alfaiataria- conceito, como nos duos de peças monocromáticas, all white atemporal ou vermelho intenso. O mood festivo remetendo às décadas 1990 e 2000 vem enriquecido por acessórios statement maximalistas como brincos e pulseiras.





HISTÓRIA A paulista Cris Barros formou em desenho de moda pela Universidade Anhembi Morumbi e especializou-se em moda, com mestrado no Instituto Marangoni, em Milão, onde também trabalhou com o estilista francês Stephan Jason. De volta ao Brasil, fez parte da equipe de Renato Kherlakian, na Zoomp, até fundar sua marca homônima, em 2002. Com mais de 10 anos de história, Cris Barros criou uma identidade marcante, feminina, moderna e singular. Os cortes fluidos e meticulosamente construídos criaram um lifestyle que personifica o da estilista e, muitas vezes, o de suas clientes.