SONHOS DE CONSUMO

Outro estudo interessante realizado pela Consultoria Croma, a pedido da Creditas, plataforma de empréstimo, avaliou quais os sonhos a curto, médio e longo prazos dos consumidores. Foram entrevistadas 1.600 pessoas em todo o território nacional. No curto prazo (próximos 12 meses), o maior desejo dos entrevistados é quitar as dívidas (40%), seguido pela realização de uma viagem nacional (39%).No médio prazo (entre dois e cinco anos), aparecem empatados os anseios de comprar um carro e viajar para fora do país, com 17% cada. No longo

prazo (seis anos ou mais), a maior aspiração dos

brasileiros é viver de renda (15%).





APREENSÃO E VIAGEM

O levantamento descobriu, ainda, que 71% das pessoas ficam apreensivas quando não pagam as contas e que 33% delas reconhecem que precisam fazer uma reorganização financeira para concretizar seus objetivos. Um sonho recorrente em todos períodos pesquisados é o de viajar para fora do país, bem como comprar um carro. Adquirir ou trocar celulares e aparelhos eletrônicos também aparecem em evidência na lista de curto prazo, sendo desejo de, respectivamente, 29% e 28% das pessoas ouvidas.





GRUPO BMG

O banco BMG e seus acionistas estão doando R$ 3,5 milhões para o combate à disseminação do novo coronavírus em Minas Gerais e São Paulo. Os recursos estão sendo direcionados para quatro iniciativas solidárias lideradas pelas seguintes instituições: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg); Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-MG); ONG Gerando Falcões e para o Fundo de Assistência Social do Estado de São Paulo. As iniciativas beneficiadas são voltadas para o reforço da rede hospitalar e para fornecer alimentos e itens de necessidade básica a famílias em situação social vulnerável. Nesta rede solidária, o Grupo BMG se une a empresas como o Mater Dei e outras.





AMAZON: US$ 1,1 TRI

O mundo se prepara para uma grande recessão, mas para a Amazon, pelo menos por enquanto, a crise ainda está longe. Suas ações tiveram crescimento de 4,2% e, por isso, a gigante varejista alcançou US$ 2.260 por ação e superou a maior alta da história, na qual fechou em US$ 2.170, em fevereiro de 2019. Durante a pandemia do coronavírus, as compras on-line na plataforma da Amazon passaram por expressivo aumento. Para atender à demanda, a companhia contratou 100 mil novos funcionários para período integral ou parcial e injetou US$ 350 milhões em salários.





PROGRAMA DE TRAINEE

A Arco Educação (Nasdaq:ARCE), unicórnio brasileiro do segmento de educação, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2020, com vagas para Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Fortaleza. O objetivo é contratar jovens talentos com graduação finalizada entre 2017 e 2020, em cursos variados. As inscrições começaram em 15 de abril e vão até 30 de maio por meio do link https://traineearco.eureca.me.





ETAPAS DE SELEÇÃO

O processo seletivo foi pensado a fim de promover uma experiência de desenvolvimento para o candidato. Nesse contexto, as etapas tradicionais foram substituídas por soluções mais assertivas e personalizadas. As provas de lógica e gramática, por exemplo, são substituídas por casos reais do negócio, com resoluções em áudio, o que amplia as competências que podem ser analisadas. O foco está em aproximar o candidato dos desafios comuns na rotina da empresa. Nas etapas finais haverá um bootcamp, programa de imersão 360 graus sobre o mercado de educação e a empresa. Essa é a única etapa presencial do processo, prevista para o segundo semestre, e será custeada pela Arco.





EM ALTA

O diretor-executivo da Infobase e coordenador do MBA em marketing e inteligência de negócios digitais da Fundação Getulio Vargas, André Miceli, desenvolveu o estudo "Tendências de marketing e tecnologia 2020: Humanidade redefinida e os novos negócios". O estudo, segundo André Miceli, aponta que o home office deve crescer 30% após a crise do coronavírus e é fundamental que os líderes de negócios pensem, testem e compreendam que a tecnologia é, cada vez mais, um ativo humano. O especialista cita como exemplos o e-commerce e o ensino a distância, que em geral, devem crescer 30% e 100%, respectivamente. Veja o estudo completo em bit.ly/-Ebook-Tendencias.





OPORTUNIDADE

A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, oferece novas oportunidades de emprego abertas nas cidades de Pouso Alegre e Ubá, no interior de Minas Gerais. As vagas representam ótima notícia para profissionais que estejam em busca de recolocação durante a crise provocada pela pandemia. As novas contratações visam acompanhar o ritmo acelerado de crescimento da companhia, que atingiu a marca de 495,1 mil clientes no final de 2019. Diante do cenário de isolamento social no país, a Stone está conduzindo os processos seletivos com todas as etapas de forma on-line. Para se candidatar, é só acessar http://bit.ly/StoneVagas. Não há data-limite para realizar a inscrição no site. As vagas – para o time comercial – contam com salário a partir de R$ 3.254 (fixo + variável), relacionado ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.





ALÉM DA CONTA

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu representação ética contra o cantor Gusttavo Lima e a Ambev. O processo vai investigar possíveis irregularidades em relação ao consumo de bebida alcoólica nas lives apresentadas pelo músico nas últimas semanas. A representação foi aberta após dezenas de denúncias de internautas, envolvendo desde a falta de mecanismo para o acesso de menores de idade até o consumo excessivo de bebida alcoólica pelo músico, o que poderia ser considerado um estímulo ao consumo irresponsável do produto.





PUNIÇÕES POSSÍVEIS

Em nota, o Conar afirmou que, apesar do formato inovador das apresentações on-line, elas devem seguir "princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem fragilizar os cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes". O cantor e a Ambev terão agora 20 dias para apresentar defesa. Caso o Conar entenda que houve irregularidade, as penas podem ser a alteração da peça publicitária, neste caso alteração da live, e advertência aos responsáveis. Lima não é o primeiro a chamar a atenção pelo consumo exagerado. Recentemente, Bruno, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, pegou pesado na bebida e também foi criticado.





O LADO BOM

A live é o formato de show que ganha força devido à quarentena do novo coronavírus, que cancelou apresentações em todo o país. Antes mais intimista, as lives passaram a ter produções elaboradas, câmeras em drones e patrocínio de marcas famosas, principalmente com os sertanejos. As grandes lives também têm arrecadado fundos e equipamentos para hospitais e instituições de caridade, além de conscientizar sobre a necessidade de ficar em casa.