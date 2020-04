Comércio de chocolate espera pela ressurreição neste domingo de Páscoa

Produtos esperam melhorar faturamento hoje, mas queda nas vendas é inevitável (foto: Divulgação )



A Páscoa é considerada uma das mais importantes datas para o comércio. Mas a pandemia do novo coronavírus está tirando o sono do setor de chocolate e similares, com previsão de queda acima de 30% nas vendas de ovos de Páscoa e outros chocolates. Com o isolamento social e reajuste de preços em torno de 2% mais caros em relação ao ano passado, poucos irão se arriscar a sair para comprar alguma coisa neste domingo. A saída pode estar no comércio on-line e até mesmo na proposta de uma Páscoa esticada, embora a celebração religiosa seja neste domingo.

Com os consumidores mais conectados, a recomendação para quem resolva a se arriscar é que pesquise antes de sair de casa, para que fique menos tempo na rua. A melhor sugestão mesmo é receber em casa, usando a internet para comprar. Essa é a aposta das grandes marcas, que esperam uma recuperação das vendas neste domingo. A Lacta, por exemplo, pioneira na produção de ovos de chocolates no Brasil, na última semana reforçou sua atuação em canais de delivery e e-commerce. A empresa alterou sua mensagem, que passou a ser "Lacta. Cada pedacinho aproxima. Mesmo estando cada um na sua toca".





RENDA A marca lançou também, em parceria com o Rappi, ação em que consumidores podem se cadastrar no site www.cadapedacinhoaproxima.com para ser vendedores afiliados. Cada um que se inscrever terá um cupom atrelado para divulgar aos amigos. Essas pessoas não só poderão aproveitar as promoções da Lacta no app, como também vão ajudar a pessoa que enviou o código a ganhar uma premiação de 10% sobre o valor do ovo vendido com o código. A ação iniciada na semana passada termina hoje.

As promoções também serão intensificadas hoje em todo o país. Os shoppings da rede Multiplan estão oferecendo, para a comemoração em casa, venda e entrega (delivery) de ovos de Páscoa e demais produtos com descontos que vão até 33%. Outros shoppings fazem promoções, também para venda on-line, com redução de 10% a 50%, de acordo com o produto.





ESSENCIAL A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) não projetou expectativas para a produção de chocolates nesta Páscoa, mas afirma que as fábricas associadas mantiveram suas produções para abastecer, principalmente, os supermercados. Desde o início da quarentena, muitas lojas especializadas em chocolate deixaram de funcionar. No início da semana, porém, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) autorizou o funcionamento das lojas de chocolate estabelecidas no comércio de rua, por considerar o produto como essencial. "No entendimento da CDL, as lojas que vendem bombons, doces, ovos de Páscoa podem abrir, sim. Elas são lojas de alimentos, então podem estar abertas e colocar seus colaboradores para ajudar nas vendas", divulgou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

A polêmica se estabeleceu. No dia seguinte à divulgação da CDL/BH, a Prefeitura de BH divulgou decreto proibindo o funcionamento amplo do comércio. As lojas especializadas deverão observar, no entanto, que o decreto limita o acesso dos clientes ao interior das lojas. De acordo com o prefeito Alexandre Kalil, as lojas de Belo Horizonte, inclusive as de chocolates, só poderão atender da porta para fora, sem clientes do lado de dentro. Será que vai funcionar na prática?

Com tantos transtornos e queda inevitável nas vendas, marcas e lojistas ainda enfrentam a concorrência dos produtos individuais. Com menos dinheiro no bolso, o consumidor corre atrás dos produtores artesanais. Além do preço mais acessível, eles inspiram segurança na higiene de produção.

Afinal, eles também estão contando com o dia de hoje para garantir uma receita extra nesse difícil período de afastamento social.