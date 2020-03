Estilo, beleza e saúde

Ray-ban (foto: Divulgação)







A maioria das pessoas encosta os óculos de sol quando acaba o verão, porém isso é um erro. O clima ameno, o sol aparentemente fraco e as temperaturas baixas que chegam com o outono e o inverno levam a achar que o acessório é dispensável, mas esse pensamento deve mudar.

Os óculos escuros são estilosos, ajudam a montar um look elegante e charmoso, mas vão muito além, eles protegem os olhos da luz visível, da ação dos raios UVA e UVB, e da claridade nos ambientes, só para citar alguns de seus benefícios.

O Brasil é um país tropical, que se encontra em uma latitude na qual a incidência de raios solares não diminui tanto durante o inverno, portanto, atravessam as nuvens até nos dias nublados, representando um risco à saúde ocular. E o acessório é responsável por proteger os olhos da ação dos ventos, que nessa época são mais intensos, ajudando a barrar a entrada de poeira e detritos.

Exatamente por tudo isso é que as marcas lançam coleções de outono-inverno. Para esta estação, os modelos de óculos de sol em tons de nude e degradê ganharam destaque. As cores bege, marrom se unem aos rosa e azul-claros e tons pastel, que combinam com diferentes tons de pele e estilo. As armações nessas tonalidades são clássicas e dão ao look um toque de sofisticação. Essas combinam com formatos mais ousados. Outra tendência são as lentes em degradê.

Mykonos (foto: Divulgação)

Em termos de armação, o que se vê são variações de estilos que vão do redondo, passam pelo gatinho e chegam ao oversized. Para quem gosta de delicadeza e tem o rosto com ângulos mais retos, a armação redonda é a ideal. É um modelo mais clássico que foi eternizado pelo ex-Beatles John Lennon e é o favorito para muitos. Normalmente, a armação é de metal, muito fina, funcionando como um destaque de detalhes no rosto de quem usa.

O óculos de sol gatinho nunca sai de moda. São modelos femininos que valorizam rostos ovais e triangulares. Confere um ar vintage ao visual e é o modelo de óculos de sol da moda. A ideia das armações ultragrandes é cobrir boa parte do rosto, tanto em modelos femininos quanto masculinos. Por isso, os quadrados são a grande sensação, com bordas sólidas ou levemente arredondadas, dando uma aura vintage ao look.

A cor da lente deve ser escolhida, porque cada uma apresenta uma funcionalidade para proteger sua visão. As lentes amarelas, púrpuras, marrom, cinza e verde são as cores clássicas e favoritas entre as opções existentes; porém, em dias nublados, as lentes cinzas são ideais, uma vez que não provocam distorção nas cores reais dos objetos do nosso campo de visão. Outra opção para o inverno são as lentes verdes, pois elas provocam alto contraste das cores, mesmo em ambientes com pouca iluminação. As marrons proporcionam maior conforto aos olhos, e são perfeitas para dias de muita variação de clima, oferecendo melhor nitidez aos objetos.