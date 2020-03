Araujo reforça relacionamento com nova ação social

(foto: Divulgação)



Quando o assunto é envolvimento social, a Drogaria Araujo é uma dos cases mais bem-sucedidos do país. Com mais de um século de existência, a marca cresceu com a cidade. Por isso sua identificação direta com o povo mineiro. E, mais uma vez, a empresa mostra sua sensibilidade em caminhar ao lado de seus consumidores. Desde de quarta-feira, a Araujo está oferecendo vacinação gratuita contra a gripe para a população acima de 60 anos, em parceria firmada com a Prefeitura de Belo Horizonte.

O apoio da Araújo à campanha de BH foi oficializado pelo prefeito Alexandre Kalil na semana passada, horas após de a prefeitura divulgar o esquema de postos extras. Com a experiência vivida na famosa "gripe espanhola", que atacou o país entre 1914 e 1918, a Araujo teve desempenho marcante. Na época, o fundador, Modesto Araujo, buscou financiamento em um banco para importar um importante remédio da Alemanha, e o vendeu a preço de custo para combater a epidemia.

Ao longo do ano, a empresa desenvolve e apoia várias ações sociais. Uma delas, criada em janeiro de 2005, é a campanha "Adote o Hospital da Baleia". Ela incentiva os clientes Araujo a doar o seu troco ou parte dele para essa importante instituição. Graças à generosidade dos nossos clientes, já foram arrecadados mais de R$ 12 milhões, valor repassado integralmente à campanha em prestações de contas periódicas, que ajuda a manter o hospital.

Outra ação é o Instituto HAHAHA, que desde 2012 apoia a ONG Doutores da Alegria. A instituição é formada por artistas, gestores culturais e profissionais da saúde e coordena o programa de intervenções de palhaços profissionais para crianças hospitalizadas. Semanalmente, quatro hospitais da capital mineira (Centro Geral de Pediatria, Hospital da Baleia, Hospital das Clínicas e Santa Casa) recebem nas alas de pediatria o programa de intervenções artísticas de palhaços profissionais.