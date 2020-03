(foto: Divulgação)



POWER SPA

Sucesso absoluto, termina hoje o Power SPA, evento promovido pelo ItaúPower Shopping em parceria com a TV Alterosa. Dedicado ao Mês da Mulher, o Power SPA homenageia as mulheres clientes do shopping com um "tempinho para si mesma". Iniciado em 6 de março, a cada R$ 80 em compras feitas no shopping a cliente ganha um cupom que dá direito a um serviço, e pode escolher entre massagem, manicure, maquiagem ou design de sobrancelha. Todos os serviços são realizados na Praça Central do mall e agendados de acordo com a ordem de chegada das clientes. Neste último dia, o horário de atendimento será das 14h às 20h. Portanto, não perca tempo!









VAIVÉM NO CCBB

O Programa CCBB Educativo propõe diferentes maneiras de o público dialogar com a arte. As visitas mediadas, por exemplo, fazem com que assuntos relacionados às mostras em cartaz no CCBB BH sejam aprofundados e vistos por ângulos variados a partir das obras dos artistas. Desde 11 de março, é possível participar gratuitamente das visitas à exposição Vaivém, que investiga as relações entre as redes de dormir e a construção da identidade nacional no Brasil, com cerca de 300 obras de coleções públicas e privadas.





AGENDAMENTO

As visitas educativas agendadas ocorrem às segundas, quartas, quintas e sextas, com grupos escolares e não escolares. Os encontros são agendados previamente pelo e-mail agendamentobh@ccbbeducativo.com. As visitações são oferecidas em três turnos (manhã, tarde e noite). Visitas mediadas para o público espontâneo acontecem de quarta a segunda, às 11h e às 18h. Com duração de uma hora, a visitação é conduzida por educadores, com um momento de acolhimento seguido de diálogo nas galerias. Sem necessidade de agendamento, os grupos são formados por até 20 pessoas em torno de 15 minutos antes do início da atividade. As visitas mediadas em libras acolhem pessoas surdas e/ou com deficiência auditiva às quintas, às 16h, e de sexta a domingo, às 18h. Não é necessário fazer agendamento prévio.





"BOA IDEIA" FEMININA

A frase "Uma boa ideia" remete imediatamente à cachaça 51. O que nem todo mundo sabe é que um dos slogans mais bem-sucedidos da publicidade nacional foi criado por uma mulher, em 1978. Curiosamente, Magy Imoberdof, publicitária de origem suíça, então sócia da agência Lage, Magy, Stabel & Guerreiro, escondeu por cinco anos sua autoria com receio de que o anunciante pudesse rejeitar pelo fato de ela ser mulher. Magy vive em Berlim, também é artista plástica e faz exposições regulares, principalmente no Brasil, na Suíça, na França e na Alemanha. A publicitária também é autora do livro Tudo o que você quis saber sobre propaganda, mas ninguém teve paciência para explicar, publicado pela Editora Atlas.





AS MAIS LIDAS

Para homenagear algumas das maiores figuras femininas no mundo do esporte, a Taboola, plataforma de recomendação de conteúdo, analisou notícias e artigos sobre mulheres no esporte em 2019, e apontou quais foram as esportistas que mais interessaram ao público e as mais lidas na web. O resultado traz a norte-americana Megan Rapinoe, capitã da seleção nacional feminina dos EUA, tetracampeã mundial na Franca, importante voz do esporte mundial, como a mais lida, com 68 milhões de leituras on-line; 2ª – Simone Biles (26 milhões), ginasta dos EUA que se tornou a maior vencedora da história; 3ª – Mary Kom (11 milhões), campeã indiana de boxe, ouro no 8º Campeonato do Mundo; 4ª – Saina Nehwal (2,7 milhões), jogadora de badminton indiana, bicampeã e quarto lugar geral no ranking nacional; 5ª – Dina Asher Smith (2,6 milhões), corredora do Reino Unido que se tornou a primeira mulher britânica a reivindicar um título de sprint global.





CANNES AMEAÇADO

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes confirmou que estuda a possibilidade de adiar o evento para outubro. A organização afirma que, tendo em vista a crise provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), já garantiu datas alternativas de 26 a 30 de outubro. Em comunicado, os organizadores sustentam que, por enquanto, o evento está mantido para 22 a 26 de junho e que divulgarão a decisão final sobre a data até, no máximo, 15 de abril. Além disso, publicarão relatórios semanais sobre a evolução da questão.





POSICIONAMENTO

Agora, a Cia Müller de Bebidas, proprietária da marca, deu novo posicionamento para a cachaça 51. O slogan criado pela agência MariaSãoPaulo passa a ser "Você é uma boa ideia", transferindo o foco para o consumidor e celebra. Nesta nova fase, a Cia Müller quer levar a marca para uma dimensão que vá além do consumo da bebida destilada, propondo que o consumidor pratique outras boas ideias. A mudança também celebra os 60 anos da companhia de bebidas.





SCIENCE DAYS

A Newton promove o Science Days nesta terça-feira, a maior feira de ciência espacial para crianças e jovens de todo o país em parceria com a Nasa. O evento, considerado o maior da América Latina nesse estilo, busca despertar em estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes municipal, estadual e privada o interesse pelas áreas de inovação, ciência, tecnologia e engenharia. Exposições, palestras, oficinas e competições serão realizadas durante todo o dia nos centros de inovação e nos laboratórios do câmpus Buritis da Newton (Rua José Cláudio Rezende, 420. Estoril). E o melhor: tudo inteiramente gratuito e aberto ao público. Inscrições e programação: http://bit.ly/ScienceDaysNewton.





RELOAD BH

Abertas as inscrições para o Reload BH, o evento de marketing digital do Sebrae, programado para 2 a 4 de abril, no Sebrae Minas. A pesquisa "Transformação digital nas MPEs", realizada pelo Sebrae em 2018, aponta que 82% dos pequenos negócios têm acesso à internet, 72% utilizam o WhatsApp para se comunicar com clientes, e 40% têm perfil no Facebook. Para se inscrever no Reload – Evento de Marketing Digital acesse http://www.reload.sebrae.com.br.