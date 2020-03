Popcorn conquista Prêmio Colunistas com campanha para o Coleguium

A campanha publicitária do Coleguium Rede de Ensino criada pela Popcorn, para divulgar as matrículas 2020, foi destaque no Prêmio Colunistas – Regional Centro-Leste. A premiação é considerada a mais tradicional do mercado publicitário, com 52 anos de história, e realizada pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp). As peças desenvolvidas pela agência mineira foram veiculadas no ano passado e venceram a disputa contra concorrentes dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.





CULTURA A EDUÇÃO O filme Reverse, que destacou os ensinos fundamental e médio, foi o mais bem colocado na categoria Cultura e educação, na premiação "Comerciais e vinhetas produzidos para exibição em TV, cinema e internet". O vídeo é reverso (de trás pra frente) e reforça os valores da escola – acolhimento, estudo, autonomia, respeito – que fazem parte do posicionamento institucional do Coleguium. Também foram finalistas da categoria os filmes The world, direcionado ao público de ensino bilíngue do Coleguium Internacional, feito em animação, narrado em inglês e com legendas em português, utilizando itens futuristas e lúdicos, com foco na criatividade; e o Aventura, que destaca o método Aprender brincando e o desenvolvimento de habilidades para a vida no ensino infantil, gravado em stop motion e composto por cerca de 400 fotos.

PROVA Outro destaque da premiação foi o anúncio para veículo impresso. A peça intitulada Prova, veiculada em edição especial que divulgou os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi a primeira colocada no segmento "Anúncios, encartes e outros materiais gráficos veiculados em jornais e revistas", na categoria Cultura e educação. Todos os vídeos podem ser acessados no canal do Coleguium no Youtube

(https://tinyurl.com/s9zcaop).





FORA DA CAIXA O Coleguium também foi eleito Anunciante do Ano e o diretor de criação da Popcorn, Leo Sevaybricker, o Publicitário do Ano. "A equipe do Coleguium dá liberdade e abertura para propormos ideias 'fora da caixa', o que tem garantido bons resultados não somente em premiações, mas principalmente na conversão de novos alunos. Ano após ano, temos superado as metas e mostrado que o trabalho criativo é vendedor", destaca Sevaybricker.

A diretora-geral do Coleguium, Daniele Passagli, agradece o reconhecimento da campanha publicitária de matrículas. "As peças reforçam uma das importantes habilidades socioemocionais trabalhadas pelo Coleguium, a criatividade, demonstrando todo o nosso potencial na formação de cidadãos completos e preparados para a vida", acrescenta.