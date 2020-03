Inhotim abre programação de 2020 com o projeto Sempre um Papo

O Inhotim em Cena, a programação cultural 2020 do Inhotim, chega com tudo para agradar os mais variados -- e exigentes públicos. Para o primeiro semestre, estão confirmadas atrações de peso nas áreas da música, teatro e dança. E a agenda começa em grande estilo, dia 28 de março: o Sempre um Papo Especial no Inhotim, com Adriana Varejão e Lilia Schwarcz, e Noite Aberta, com Cida Moreira.

"O Inhotim, ao incorporar outras linguagens artísticas à sua programação, proporciona ao público experiências que vão além dos seus acervos de botânica e arte contemporânea. É um desejo nosso expandir a excelência do Instituto para todos os campos da produção cultural", afirma Antonio Grassi, diretor-presidente do Instituto Inhotim. "Ah! Todas as atrações da abertura do Inhotim em Cena estão incluídas no valor do ingresso de visitação, sem custo extra".





ROTEIRO 28/3 (sábado) Das 10h às 15h30, os educadores do Inhotim estarão na Galeria Adriana Varejão conversando com o público sobre os trabalhos da artista. Às 15h30, aos pés da árvore Tamboril, Adriana Varejão e Lilia Schwarcz falam sobre a obra que escreveram a quatro mãos, "Pérola imperfeita: A História e as Histórias na Obra de Adriana Varejão" (Cobogó - Cia das Letras). No livro, a artista e a antropóloga perpassam a colonização europeia na América, a reconfiguração da tradicional azulejaria portuguesa, a miscigenação e o contato direto com a cultura Yanomami.

Logo depois da conversa, ambas autografam livros em frente à Inhotim Loja Design, que está lançando uma linha exclusiva de produtos inspirados nas obras Celacanto provoca Maremoto e Carnívoras, de Adriana Varejão.

A partir das 17h30, o público que está acostumado a só ver Inhotim à luz do dia, terá a chance de observar o Parque sob outra ótica: à noite. Dentro da programação do Noite Aberta, os visitantes poderão visitar as galerias Fonte, Mata, Cildo Meireles e True Rouge, além, é, claro, do palco montado próximo ao Tamboril, onde ocorre o show de Cida Moreira, às 19h30. A cantora promete uma apresentação recheada de poesia e um repertório que prestigia autores como Chico Buarque, Gilberto Gil e Cartola.

A entrada para todos os eventos do dia 28 está incluída no preço do ingresso comum de visitação do Inhotim. É preciso retirar o bilhete antecipado pela Sympla. Moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim pagam entrada apenas para o Noite Aberta.