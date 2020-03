Power SPA com TV Alterosa e muitas atrações para as mulheres no ItaúPower

Um dia é pouco, dois podem até ser bons. Mas as 'mulheres reais' terão o mês inteiro de celebração no ItaúPower Shopping (foto: Divulgação)



Elas merecem o ano inteiro de celebração. Mas hoje não é um domingo qualquer: é o Dia Internacional da Mulher. Data oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, festejada desde o início do século 20, é mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero. Nada mais justo. Mas no ItaúPower Shopping o mês inteiro será delas. Amor próprio, autoestima e diversidade são os conceitos que norteiam a programação do Mês das Mulheres, com destaque para o Power SPA, realizado em parceria com a TV Alterosa e demais mídias dos Diários Associados.

Por isso, esqueçam os padrões de beleza. O mês será das mulheres reais que, entre as multifunções do dia a dia, ainda encontram tempo para ser inspiração. A programação é um convite para que as mulheres, clientes e funcionárias do ItaúPower se conheçam melhor e aproveitarem a própria companhia através do amor próprio. A agenda está repleta de eventos dedicados a elas. Além do Power Spa, haverá exposição fotográfica, histórias reais e bate-papo sobre amar a si mesma. A programação ainda apresenta três influencers belo-horizontinas que bombam nas redes sociais. Elas irão dar dicas e conselheiros para fortalecer a autoestima das mulheres.





POWER SPA Não é de hoje que a rotina das mulheres não tem hora para descanso. Por isso, nada mais justo que tirar um tempinho para si mesma. No Power SPA é assim: a cada R$80 em compras feitas no shopping, as clientes podem escolher entre massagem, manicure, maquiagem ou design de sobrancelha. Todos os serviços são realizados até dia 15 na Praça Central do mal, e agendados de acordo com a ordem de chegada. A promoção é oferecida em parceria com os Diários Associados, um dos eventos mais aguardados do ano.

"O Power SPA já é uma tradição e sucesso de público no ItaúPower Shopping. A proposta é valorizar e empoderar mulheres reais, proporcionando momentos de cuidados e relaxamento dentro do mall. É uma alegria poder contar com a parceria dos Diários Associados para realizar a iniciativa e contemplar tantas mulheres", comemora Renata Costa, gerente de Marketing do ItaúPower Shopping.

AUTOESTIMA Quem segue Fabiana Guedes (@eufabianaguedes), Shirley Motta (@shirleymottaoficial) e Ana Luiza (@cindereladementira) nas redes sociais sabe acompanhar mulheres reais e diversas. O estilo de vida de Fabiana, a criatividade em tutoriais de beleza de Shirley e a autoestima da Cinderela de Mentira de BH vão invadir o Power SPA levando diferentes formas de aceitação, diversidade e amor- próprio para as mulheres do shopping. Elas estarão na Praça Central até 15 de março, nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h.





CHÁ DO AMOR-PRÓPRIO Em 28 de março, acontecerá um encontro com quem mais merece o amor: a própria mulher. Nesta roda de conversa gratuita promovida pela ONG Woman Believe, as mulheres são convidadas a olharem para si próprias com mais carinho, aceitação e respeito. O Chá do Amor Próprio é recomendado para todas as mulheres reais que, por assim serem, às vezes faltam com cuidado para si mesmas. É hora de se valorizar, aceita o chá? O evento será às 16h, no Espaço Cultural do ItaúPower Shopping, 3º piso, com entrada gratuita.





MULHER MOSTRA TUA FORÇA De 16 a 29 de março, a exposição vai exibir fotografias de mulheres diversas e reais, que lembram mulheres perto de nós e remetem à força pessoal de cada uma. Nas fotos, rostos de mulheres do Centro de Referência do Idoso de Sarzedo e a sensibilidade do olhar nos traços e sorrisos de mulheres que não são capa de revista.





HISTÓRIAS INSPIRADORAS A partir de hoje, a cada semana o ItaúPower vai apresentar duas histórias inspiradoras de mulheres reais em suas redes sociais. Será um momento para conhecer e se inspirar em relatos próximos, contados por clientes e funcionárias do mall. Os relatos poderão ser acampanhados pelo Instagram (@itaupowershopping), no facebook.com/itaupowershopping e no site www.itaupowershopping.com.br