Em sua abençoada jornada de vida, Flávio Valvassoura tem se dedicado a apresentar o Deus da esperança para todas as pessoas, valendo-se de pregações, mensagens na internet, programas de rádio e televisão e da palavra impressa. Como resultado desse trabalho ele escreveu o livro O Deus da esperança: motivação e alegria em meio às dificuldades da vida, através do qual comunica a esperança em Deus como fruto do aprendizado de uma vida. Afinal, não é concebível conhecer o Deus revelado na Bíblia e ignorar que dele vem a nossa esperança.

Um livro indicado para quem está está abatido, desesperançado, desanimado e anseia por espe- rança. Lançada pela Mundo Cristão, a obra apresenta verdades maravilhosas do poder de Deus e convida o leitor a experimentar uma perspectiva animadora em relação ao amanhã.

O Deus da esperança evidencia o papel primordial da fé no Criador, que continua a realizar milagres. De antemão, oferece direção e consolo ao coração abatido e que precisa de um novo fôlego. Juntamente com isso, destaca uma confiança inabalável no Eterno, que pode ajudá-lo a resolver as situações difíceis.

Segundo o autor, “se a desesperança começa a bater na porta do seu coração ou se ela já tomou conta da sua vida, é possível continuar a viver. A palavra de Deus diz que há uma saída”, conclui.

Flávio afirma que a palavra esperança tem sido o DNA da sua vida. “Passei por momentos na minha vida que só tinha a me agarrar no Deus da esperança. Não importa o tamanho do deserto e nem o quão profundo é o vale, existe um Deus que resolve todas as coisas. Além disso, ainda que lhe pareça ter chegado ao limite, ao mais extremo de suas forças, que não há mais para onde correr, tenha esta certeza: há uma solução”, finaliza.

A esperança vai se tornar uma companheira constante durante toda a leitura. O leitor pode iniciar a leitura com desânimo e desesperança, mas desde a introdução vai encontrar a manifestação da graça de Deus, e ela estará lá até a última página. Vai ver que nada está perdido, que tem um Deus que pode mudar qualquer situação.

O autor afirma que não se trata de um livro religioso, mas do cerne da existência do homem. “Não posso permitir que as frustrações do passado me impeçam de acreditar que o amanhã vai ser melhor do que foi ontem e é hoje. As pessoas colocam as esperança em coisas passageiras ou traiçoeiras. A esperança tem que ser colocada em Deus, em Jesus.”

Além de falar de experiências pessoais, Valvassoura dá exemplo de grandes personagens da história. Procura colocar na cabeça do leitor que ele não é obra do acaso, que as coisas não acontecem simplesmente por causa do destino, mas por um favor e uma promessa de Deus.

O Deus da esperança traz alimento espiritual na medida certa para quem busca encorajamento e inspiração. A leitura é indicada para quem deseja seguir firme na fé, plenamente confiante no amor de Deus.

