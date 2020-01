Brasil84 começa 2020 com time reforçado

A equipe da Brasil84 ganha força para brilhar em 2020 (foto: Brasil84/Divulgação )



No melhor estilo mineiro, a agência Brasil84 Comunicação vai ocupando lugar de destaque no mercado publicitário. Fundada em 2015, a empresa é coordenada por um time multidisciplinar de heads que compartilha a gestão dos projetos desde o planejamento até a avaliação da entrega. O resultado é a aplicação de metodologias ágeis, pessoas de diversas habilidades debatendo e pensando juntas e criando produtos de comunicação com resultados cada vez mais gratificantes.

Para 2020, a empresa se reforçou com profissionais de peso. Casos de Igor Richter (ex-Lápis Raro), que chega para impulsionar o time de mídia e performance, e Lola Vasconcelos (ex-PlanB) para o planejamento. Eles ampliam a equipe de coordenação da agência para atender às novas contas recém conquistadas: CREA-GO e Câmara de Goiânia. A agência continua contando com a coordenação de Camila Teixeira para Gestão de Contas, Caesar Turbuck e Thiago Andrade como Diretores de Criação; Thaís Soares, head de Social Media, Hélio Januzzi na produção de conteúdo para web, Ricardo Ribeiro em Novos Negócios, Marcos Guiott em Branded Content e Vlamir Gaia na Produção.

Com expertise na atuação em contas públicas, a agência começa a passou a atuar no mercado privado com a chegada de duas contas: APVS Proteção Veicular e Cetus Oncologia. Para navegar nesse novo desafio, eles investem na inovação e na diversidade de pensamento. "Somos uma agência antenada, capaz de gerenciar as estratégias de marketing e de publicidade de nossos clientes, integrando diversas áreas da comunicação. Para cada necessidade específica, disponibilizamos uma estrutura totalmente customizada e apropriada aos desafios propostos, otimizando recursos e oferecendo soluções inteligentes", afirma Bruno Carvalho, sócio-diretor da agência.