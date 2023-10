Concurso SES-DF: resultado preliminar da prova objetiva é divulgado

567

(foto: Ana Rayssa/Esp.CB)

Foi publicado o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para a Secreterária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) destinado ao cargo de técnico de enfermagem. O documento está disponível na página oficial do certame O prazo recursal contra o resultado preliminar já está aberto e até 16 de outubro. Candidatos podem interpor o recurso por meio do e-mail concurso.tecenf@funatec.org.br com o título “Recurso Resultado Preliminar”.



A prova objetiva foi aplicada em setembro e foi composta por 70 questões. São ofertadas 1200 vagas, sendo 200 imediatas e 1.000 para formação de cadastro reserva. O valor da remuneração é de R$ 1.735,50 para jornada de trabalho de 20 horas semanais.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes