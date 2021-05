TCE-MS anuncia que há previsão de abrir quatro concursos

Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (foto: Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul / Reprodução) O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (18/5) uma portaria autorizando a realização de quatro concursos públicos na área de Controle.





O objetivo é restabelecer a composição do quadro de pessoal do Tribunal de Contas. As aposentadorias e exonerações deixaram uma vacância significativa em postos de trabalho de apoio institucional, e que, neste momento, estão sendo ocupados por mão de obra terceirizada.





Na prática, serão elaborados quatro editais para selecionar profissionais para os seguintes cargos:





I – Procurador de Contas Substituto;

II – Auditor, substituto de Conselheiro;

III – Auditor Estadual de Controle Externo;

IV – Analista de Gestão Institucional e Técnico de Gestão Institucional.





Segundo o documento, informações como a quantidade de vagas, os requisitos para investidura, as modalidades das provas e a forma de avaliação serão divulgadas juntamente com o edital.





A última seleção para o Tribunal de Contas do estado aconteceu em 2013, quando vagas para os cargos de Auditor do Tribunal de Contas e Auditor Estadual de Controle Externo foram ofertadas.