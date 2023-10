Concurso CNPq: inscrições de concurso para analistas estão abertas

567

Tânia Rêgo/Agência Brasil (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)



Atenção, concurseiro! Estão abertas as inscrições do concurso público do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para analista em ciência e tecnologia. Os candidatos podem se inscrever até 23 de outubro, por meio do site do Cebraspe, ao custo de R$ 120.

São ofertadas 50 vagas imediatas para a carreira, divididas entre as seguintes especialidades disponíveis:

Administração e recursos logísticos;

Desenvolvimento e arquitetura de software;

Gestão de dados corporativos;

Gestão e acompanhamento de projetos e programas em CT&I;

Gestão e governança de tecnologia da informação;

Gestão orçamentária, financeira e contábil;

Infraestrutura de tecnologia da informação;

Administração de pessoal.

Para ingressar, os participantes deverão ser graduados nas áreas específicas da carreira escolhida. Os salários iniciais variam entre R$ 7.887,57 e R$ 12.634,13.





A seleção é composta pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento de "certo" ou "errado", de acordo com os comandos a que se refere a questão. A pontuação máxima é de 120 pontos. Já a prova discursiva consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo/especialidade. A aplicação dos exames está prevista para 14 de janeiro no Distrito Federal.