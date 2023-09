Ministério da Agricultura oficializa adesão ao concurso nacional unificado

567

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) oficializou a adesão ao Concurso Público Nacional Unificado (CNU). A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25/9), por meio de uma p ortaria que encerra os trabalhos da Comissão Especial de Concurso Público instituída em agosto deste ano.



Ao todo, serão ofertadas 440 vagas. As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

Agente de atividades agropecuárias: 100 vagas;

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100 vagas;

Auditor fiscal federal agropecuário: 200 vagas;

Técnico de laboratório: 40 vagas.

Os órgãos públicos e ministérios têm até a próxima sexta-feira (29/9) para manifestarem interesse em aderir à prova unficada. O novo certame possibilita que os candidatos concorram a várias vagas de uma mesma área de atuação. A publicação do edital de abertura do concurso está prevista para até 20 de dezembro, segundo o MGI.



A ideia do Ministério da Gestão é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é aplicado simultaneamente em todo o país. O exame será dividido em duas partes, por meio de provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos, e de provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Ambas as partes do exame serão aplicadas no mesmo dia, a previsão é sejam aplicadas em 25 de fevereiro.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca