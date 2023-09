Secretaria de Educação do DF abre seleção para professores temporários

567

Freepik/Reprodução (foto: Freepik/Reprodução)



A Secretaria de Educação do Distrito Federal abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos para atuar no ano letivo de 2024. O edital foi publicado no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades)

As oportunidades são destinadas a diversas áreas de atuação, todas de nível superior. Os salários iniciais variam de acordo com a carreira e a carga horária, podendo chegar até R$ 4.941,71.





As inscrições serão abertas em 17 de outubro e poderão ser feitas até 7 de novembro, no site da banca organizadora. A taxa é de R$ 52, para professor substituto do diurno, e R$ 26, para professor substituto do noturno.





Os participantes serão avaliados por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado na data prevista de 26 de novembro.





A prova terá duração de 3h30, e será composta por 120 questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos. Os itens deverão ser julgados entre "certo" e "errado".





Os aprovados serão lotados nas seguintes localidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

Cargos:

Administração;

Arquitetura;

Arte;

Atividades;

Biologia;

Biomedicina;

Ciências Naturais;

Construção Civil;

Contabilidade;

Direito;

Educação Física;

Eletrônica;

Eletrotécnica;

Enfermagem;

Farmácia;

Filosofia;

Física;

Fisioterapia;

Gastronomia;

Geografia;

História;

Informática;

LEM/Alemão;

LEM/Espanhol;

LEM/Francês;

LEM/Inglês;

LEM/Japonês;

Letras Libras;

Língua Portuguesa;

Matemática;

MÚSICA/CANTO ERUDITO;

MÚSICA/CLARINETA;

MÚSICA/GAITA CROMÁTICA;

MÚSICA/TROMBONE;

MÚSICA/VIOLA DE GAMBA;

MÚSICA/FLAUTATRANSVERSAL;

MÚSICA/VIOLA;

MÚSICA/VIOLINO;

MÚSICA/ACORDEON;

MÚSICA/BOMBARDINO/TUBA;

MÚSICA/CAVAQUINHO;

MÚSICA/CRAVO;

MÚSICA/FAGOTE;

MÚSICA/PIANOCORREPETIÇÃO;

MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/CORO;

MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/ORQUESTRA SINFÔNICA;

MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/BANDA SINFÔNICA;

MÚSICA/TROMPA;

MÚSICA/TROMPETE;

MÚSICA/VIOLÃO ERUDITO;

MÚSICA/VIOLÃO POPULAR;

MÚSICA/VIOLONCELO;

MÚSICA/PIANO POPULAR;

MÚSICA/CANTO POPULAR;

MÚSICA/COMPONENTESTEÓRICOS MÚSICA ERUDITA;

MÚSICA/COMPONENTESTEÓRICOS MÚSICA POPULAR;

MÚSICA/PROCESSOS FONOGRÁFICOS;

MÚSICA/DOCUMENTAÇÃO MUSICAL;

MÚSICA/PRODUÇÃO E VÍDEO;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Química;

Radiologia;

Sociologia;

Telecomunicação;

Administração;

Arquitetura;

Arte;

Atividades;

Biologia;

Biomedicina;

Ciências Naturais;

Construção Civil;

Contabilidade;

Direito;

Educação Física;

Eletrônica;

Eletrotécnica;

Enfermagem;

Farmácia;

Filosofia;

Física;

Fisioterapia;

Gastronomia;

Geografia;

História;

Informática;

LEM/Alemão;

LEM/Espanhol;

LEM/Francês;

LEM/Inglês;

LEM/Japonês;

Letras Libras;

Língua Portuguesa;

Matemática;

MÚSICA/CANTO ERUDITO;

MÚSICA/CLARINETA;

MÚSICA/GAITA CROMÁTICA;

MÚSICA/TROMBONE;

MÚSICA/VIOLA DE GAMBA;

MÚSICA/FLAUTATRANSVERSAL;

MÚSICA/VIOLA;

MÚSICA/VIOLINO;

MÚSICA/ACORDEON;

MÚSICA/BOMBARDINO/TUBA;

MÚSICA/CAVAQUINHO;

MÚSICA/CRAVO;

MÚSICA/FAGOTE;

MÚSICA/PIANOCORREPETIÇÃO;

MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/CORO;

MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/ORQUESTRA SINFÔNICA;

MÚSICA/REGENTE-MAESTRO/BANDA SINFÔNICA;

MÚSICA/TROMPA;

MÚSICA/TROMPETE;

MÚSICA/VIOLÃO ERUDITO;

MÚSICA/VIOLÃO POPULAR;

MÚSICA/VIOLONCELO;

MÚSICA/PIANO POPULAR;

MÚSICA/CANTO POPULAR;

MÚSICA/COMPONENTESTEÓRICOS MÚSICA ERUDITA;

MÚSICA/COMPONENTESTEÓRICOS MÚSICA POPULAR;

MÚSICA/PROCESSOSFONOGRÁFICOS;

MÚSICA/DOCUMENTAÇÃO MUSICAL;

MÚSICA/PRODUÇÃO E VÍDEO;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Química;

Radiologia;

Sociologia;

Telecomunicação.