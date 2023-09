Sai no Diário Oficial suspensão do concurso da PMDF para soldado

567

(foto: DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASÍLIA)

Foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), página 65, a suspensão do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) destinado ao provimento de vagas para a carreira de soldado. A medida ocorre após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja liminar foi divulgada na última sexta-feira (1º/9).

De acordo com o ministro, a limitação da participação de mulheres no quadro de pessoal da corporação viola o princípio da igualdade. O quantitativo de vagas da PMDF oferta apenas 10% de oportunidades para mulheres. O número é previsto pela Lei nº 9.713, de 25 de novembro de 1998, que regulamenta o efetivo referente a policiais militares.

Correção das redações

O edital do concurso prevê 3.780 redações de homens corrigidas e 420 redações de mulheres. No entanto, apenas 2.570 homens foram aprovados. Por outro lado, as mulheres contabilizaram 988 aprovações. O resultado preliminar das provas objetivas foi divulgado em 20 de junho.