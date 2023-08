Dataprev retifica edital de abertura do concurso com com 2.487 vagas

567

(foto: Reprodução/Dataprev)

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência tornou púbica nesta quinta-feira (10/8) a retificação do edital de abertura do concurso público do órgão. Segundo o documento , foram alterados requisitos e objeto de avaliação de alguns cargos, além de das disposições gerais sobre as inscrições no certame.

Foram alterados a redação dos requisitos dos cargos 3: analista de tecnologia da informação - Perfil: análise de negócios e 18: analista de tecnologia da informação - Perfil: logística, aquisições e contratos. A nova redação em ambos os cargos ficou da seguinte maneira:"Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC".

Também foi alterado o os equisitos do cargo 22: engenheiro de segurança do trabalho que agora segue com a seguinte redação: "certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia ou Arquitetura, reconhecido e concluído em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC, acrescido de curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe".



Em relação à retificação dos objetos de avaliação acerca de gestão e governança de tecnologia da informação, constantes dos conhecimentos específicos, as mudanças foram para os seguintes cargos:

Cargo 1: analista de processamento,

Cargo 11: analista de tecnologia da informação - Perfil: engenheiro de dados,

Cargo 13: analista de tecnologia da informação - Perfil: gestão de pessoas,

Cargo 14: analista de tecnologia da informação - Perfil: gestão de serviços de TIC,

Cargo 16: analista de tecnologia da informação - Perfil: infraestrutura e operações (Facilities),

Cargo 19: analista de tecnologia da informação - Perfil: segurança cibernética

Cargo 20: analista de tecnologia da informação - Perfil: segurança da informação e proteção de dados





O edital de retificação também assegura que "durante o período de inscrições, a solicitação de inscrição feita para os cargos/perfis de nível superior ou para os perfis de nível médio poderá ser alterada no que diz respeito a: cargo/perfil/localidade de vaga, cidade de provas, sistema de concorrência e atendimento especializado, sendo vedada a alteração de entre cargos/perfis de níveis de escolaridade diferentes". Os candidatos que já solicitaram as inscrições, estejam estas pagas ou não, poderão alterar a cidade de provas.Por fim, o documento torna sem efeito o Comunicado de 1º de agosto de 2023 , divulgado na página oficial do certame. O comunicado informava que as prova seriam aplicadas apenas nas sete cidades (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Florianópolis, Fortaleza e Natal), onde estão alocadas as vagas previstas no edital. A medida foi tomada após o recebimento da recomendação do Ministério Público Federal (MPF) que solicitava aplicação das provas em todo o país.

