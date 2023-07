Carreira PPGG: publicado o resultado final do concurso; confira!

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF) publicou o resultado final do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental.

O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) , na edição desta sexta-feira (28/7). Na publicação constam os nomes dos aprovados, código do cargo, cargo, inscrição, ordem de classificação e nota final no concurso.