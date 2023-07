SEEDF publica resultado final do concurso para magistério

567

(foto: Freepik/Reprodução)



A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) publicou o resultado final do concurso público destinado para a carreira de magistério. O documento foi divulgado no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (27/7).





Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame ofertou 4.254 vagas para as carreiras de professor de educação básico e pedagogo. Confira a distribuição:

776 vagas foram de preenchimento imediato, e 3.104 foram para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica;





20 vagas imediatas e 80 de cadastro reserva para pedagogo; e





16 vagas imediatas e 258 de cadastro reserva para gestor em políticas públicas.





Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames foram aplicados nos dias 9 e 16 de outubro de 2022.





A seleção chegou a ser suspensa pelo TJDFT, por meio de liminar, até que fossem reaplicadas as provas para os candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).





A 8ª Vara da Fazenda Pública do DF acatou o pedido de urgência sob alegação de que os candidatos surdos teriam sido prejudicados pois o certame não realizou as adaptações necessárias para assegurar as condições de igualdade.