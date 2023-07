Câmara dos Deputados inicia o processo para a realização do novo concurso

567

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Câmara dos Deputados iniciou a tramitação do processo de contratação da banca orgnanizadora do novo concurso público do órgão, autorizado em maio deste ano. Segundo comunicado, publicado no site da Câmara na última segunda-feira (19/7), a empresa que será contratada é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Consoante ao comunicado, serão publicados quatro editais, de acordo com o seguinte agrupamento:

Analista Legislativo – atribuições: Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio;

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira);

Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa;

Analista Legislativo – atribuições: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

Os certames serão compostos provas objetivas, discursivas e de títulos e vão variar de acordo com o agrupamento. "As provas objetivas serão compostas por questões/itens de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Por sua vez, as provas discursivas avaliarão conhecimentos específicos e domínio da norma culta da língua portuguesa", informou a Câmara. Outras informações sobre o certame serão divulgadas, em breve, juntamente com a publicação do projeto básico.

Ao todo, serão 140 vagas destinadas a candidatos de nível superior para a função de analista legislativo, em diversas áreas de formação como consultoria legislativa, consultoria de orçamento, fiscalização financeira, informática, farmacêutico, entre outros.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco