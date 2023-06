Prefeitura de Pirenópolis abre concurso com quase 200 vagas para a Educação

567

(foto: Reprodução/Pirenópolis Online)



A Prefeitura Municipal de Pirenópolis, em Goiás, lançou um novo edital de concurso público destinado ao provimento de vagas na educação. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) , a seleção oferta 188 vagas para preenchimento do quadro de vagas.

Foram contempladas as seguintes carreiras:

Administrativo educacional II - técnico em alimentação educacional (setor 01);

Administrativo educacional II - técnico em alimentação educacional (setor 02);

Administrativo educacional II - técnico em alimentação educacional (setor 03);

Administrativo educacional III - educação infantil (setor 01);

Administrativo educacional III - educação infantil (setor 02);

Administrativo educacional III - educação infantil (setor 03);

Administrativo educacional III - técnico em administração escolar (setor 01);

Administrativo educacional III - técnico em administração escolar (setor 02);

Administrativo educacional III - técnico em administração escolar (setor 03);

Professor P-III (setor 01);

Professor P-III (setor 02);

Professor P-III (setor 03).

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas de prova objetiva, para todas as funções, prova discursiva (redação), para cargos de nível superior e prova de títulos, também para os cargos de nível superior. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.





Os exames serão aplicados no dia 27 de agosto, em dois turnos: matutino e vespertino. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 08h45, pela manhã, e abertos às 13h e fechados às 13h45, pela tarde.





As inscrições já estão abertas e deverão ser feitas até o dia 25 de julho, por meio do site da banca examinadora. As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo:

Nível fundamental: R$ 60,00

Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00

A distância entre Brasília e Pirenópolis é de 144km. O tempo estimado do percurso entre as duas cidades é de aproximadamente 2h14.