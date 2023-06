Concursos da PMSP e do TJMSP abrem inscrições nesta segunda (26/6)

567

(foto: Unseen Studio/Unsplash)

TJMSP

Estão abertas as inscrições para os concursos para o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) e para a Polícia Militar do estado de São Paulo. Ambos são organizados pela Fundação Vunesp e seguem com período de inscrições aberto até 25 e 27 de julho, respectivamente. Confira detalhes:

O certame é destinado ao provimento de 11 vagas de níveis médio e superior, bem como para formação de cadastro reserva. Há chances para: escrevente técnico (10 vagas), analista de sistemas (uma vaga), contador e técnico em comunicação e processamento de dados. A remuneração chega a R$ 8.035,86, além de benefícios.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para serem aplicadas em 17 de setembro, na cidade de São Paulo. O exame será composto por questões de múltipla escolha, e cada uma terá cinco alternativas, com apenas uma correta. A prova valerá, ao todo, 10 pontos.



Os interessados em participar do certame poderão se inscrever no site da banca organizadora, ao custo de R$ 67,90, para nível médio e R$ 98,80, para nível superior. Saiba mais!

PMSP

O concurso público é para provimento de 2.700 vagas para o cargo de soldado. A remuneração ofertada é de R$ 4.852,21. O certame será composto por cinco etapas, dentre elas a fase de exames de conhecimentos, que será divida em: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório. Ambos os exames serão aplicados de forma simultânea no dia 17 de setembro de 2023 em 37 municípios paulistas e em 14 cidades em outros estados e no Distrito Federal.

São requisitos: ter altura mínima, descalço e descoberto, de 155 cm (mulher) e 160 cm (homem); ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos; ter concluído o ensino médio ou equivalente, entre outros. As inscrições poderão ser realizadas na página oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65. Saiba mais!



*Estagiáiria sob supervisão de Thays Martins