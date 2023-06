CNMP divulga resultado da prova discursiva para o cargo de analista

567

A seleção visa o provimento de nove vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista e técnico do CNMP, funções de nível superior e médio, respectivamente. O salário inicial varia de acordo com o cargo, R$ 12.455,30 para analista e R$ 7.591,36 para o cargo de técnico administrativo.





Do total de oportunidades, três são destinadas para o cargo de analista (as vagas são distribuídas nas especialidades direito; gestão pública; e desenvolvimento de sistemas, uma vaga cada). Já para o cargo de técnico do CNMP, são ofertadas seis vagas, destinadas à especialidade administração.



Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (1º/5) o resultado final da prova discursiva do concurso do Conselho Nacional do Ministério Público . O resultado é somente para os cargos de nível superior (analista em diversas áreas).O documento também convoca os candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência para avaliação bibiopsicossocial. Além da convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, para todos os cargos, exceto para o de técnico do CNMP — Área: apoio técnico administrativo - especialidade: segurança institucional.