Ufes lança concurso com 64 vagas para cargos de nível superior e médio

Consta na edição desta segunda-feira (29/5) do Diário Oficial da União (DOU) o edital de abertura do concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo. O certame será coordenado pela pró-reitoria de cestão de pessoas da Ufes, e pela Comissão de Planejamento e Coordenação do Concurso (CPCC).Ao todo, são ofertadas 64 vagas para cargos de níveis médio e superior. Há oportunidades para assistente em administração, técnico de tecnologia da informação, técnico de laboratório/área: industrial (perfil: geografia física), técnico de laboratório/área: insdustrial (perfil: elétrica), técnico em enfermagem, técnico em agropecuária, médico/área: psiquiatria e técnico assuntos educacionais. O valor do salário inicial varia entre R$ 3.325,19 a R$ 5.214,92.



As inscrições poderão ser realizadas no período de 5 de junho a 9 de julho, por meio da página oficial do certame. O valor da taxa de inscrição será de: a) R$ 150 para cargos de nível de classificação E; e b) R$ 120 para cargos de nível de classificação D.



O concurso público será constituído de uma prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, contendo questões de múltipla escolha. o exame será realizado no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu na data provável de 27 de agosto, com início às 14h.

