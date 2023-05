TJRJ publica edital de concurso para juiz substituto

567

(foto: TJRJ/Divulgação)

O concurso desenvolver-se-á, sucessivamente, de acordo com as seguintes etapas:

Primeira etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda etapa: três provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório;

três provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório; Terceira etapa: inscrição definitiva, avaliação física dos(as) candidatos(as) com deficiência, exame de sanidade física e mental, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social;

inscrição definitiva, avaliação física dos(as) candidatos(as) com deficiência, exame de sanidade física e mental, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social; Quarta etapa: uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado. Leia aqui o edital completo. *Estagiária sob supervisão de Thays Martins O valor da taxa de inscrição é de R$ 280. Podem solicitar isenção da taxa de inscrição no período entre 12 a 16 de junho: inscritos(as) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e quem compôs mesa receptadora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral, no estado do Rio de Janeiro, em dia de eleição, considerando cada turno como uma eleição.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) lançou nesta sexta-feira (26/5) o edital de abertura do concurso para formação de cadastro de reserva no cargo de juiz substituto. A remuneração do cargo é de R$ 33.924,93.Para se inscrever, é necessário ser bacharel em direito e ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, além de ter até 65 anos. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da banca organizadora, a Fundação Vunesp , a partir de 12 de junho até 13 de julho.