BRDE homologa resultado final do concurso; confira!

567

(foto: BRDE/Reprodução)



Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) publicou a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos de níveis médio e superior. Publicado em dezembro do ano passado, o edital ofertou 31 oportunidades para diversas carreiras.





Os documentos com os nomes dos candidatos aprovados no certame estão disponíveis no site da Fundatec, banca examinadora. Clique aqui e confira.

No concurso do BRDE, foram contempladas as carreiras de analista de projetos, analista de sistemas e assistente administrativo, nas seguintes especialidades:





Analista de projetos: administrador, economista, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, agrônomo e direito.





Analista de sistemas: desenvolvimento, suporte, ciência de dados e administração de banco de dados); e

assistente administrativo.





Os aprovados e nomeados serão lotados nas unidades localizadas no Sul do país: Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). Os salários iniciais variam entre R$ 3.688,79, para nível médio, e R$ 9.268,39, para superior, além dos benefícios:

Vale transporte;

Programa de alimentação do trabalhador;

Auxílio-creche;

Participação em plano assistencial de saúde;

Participação em plano assistencial odontológico;

Seguro coletivo de acidentes pessoais.