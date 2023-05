15 mil vagas! Governo de SP lança concurso para professores

O período de incrições será aberto na segunda-feira (15/5) e segue assim até 12 de junho. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp . O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas. Podem solicitar a redução da taxa: estudantes e pessoas de baixa renda. Candidatos doadores de sangue podem pedir isenção.Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, optar por um dos 77 Municípios-Sede como lotação, além de indicar, por ordem de preferência, sete Diretorias de Ensino para fins de ingresso. "Não havendo vaga disponível em uma delas, o candidato poderá concorrer a uma vaga nas demais, de acordo com sua classificação", assegura o documento.

Os candidatos serão submetidos a três provas: prova objetiva e discursiva, cuja a aplicação está prevista para 6 de agosto; e prova técnica, em formato de videoaula. Também é previsto o envio de títulos para classificação.

O valor salário é de R$ 5.000 reais, para jornada ampliada e de R$ 3.125, para a jornada completa.





A Secretaria de Educação de SP não realizava concurso para docentes da educação básica há nove anos. O aval do concurso foi dado no início de 2022, ainda na gestão do ex-governador João Doria.



O exames (objetivo e discursivo) serão realizador em dois turnos. No período da manhã os candidatos que concorrem as disciplinas de: artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. E no período vespertino para concorrentes a: ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.