PCDF divulga o resultado final de mais etapas e convoca para CFP

Os resultados são referentes ao concurso destinado ao provimento de vagas na carreira de escrivão da polícia e são somente para os candidatos abrangidos pela decisão nº 5.184/2022. Também estão disponíveis o resultado final do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, o resultado final na primeira etapa do concurso e a convocação para a matrícula no curso de formação profissional (CFP), para todos os candidatos.





O CFP terá a carga horária de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. A etapa será realizada em Brasília, no período de 25 de maio a 23 de junho, nas dependências da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, localizadas nas regiões administrativas do Riacho Fundo II e Taguatinga.





Será eliminado do concurso o candidato que:

a) deixar de efetuar a matrícula no CFP;

b) afastar-se do CFP por qualquer motivo;

c) for desligado do CFP, na forma do Regimento Interno Escolar da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal;

d) não frequentar, no mínimo, 100% das horas de atividades de cada área temática de disciplinas, salvo faltas devidamente justificadas e abonadas pela Coordenação do CFP, até o limite de 20% de cada área temática, e(ou) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais;

e) for considerado inapto nas provas de adestramento técnico; e

f) obtiver nota final no CFP inferior a 60% dos pontos possíveis.





A matrícula no curso deverá ser efetuada no site do Cebraspe, banca examinadora, no período entre 10 horas do dia 11 de maio e 18 horas do dia 12 de maio. Será aplicada uma prova de verificação de aprendizagem, de caráter eliminatório e classificatório, com 100 itens que versarão sobre todos os conteúdos abordados no CFP. O exame será do tipo certo/errado.