Concurso da Marinha: nova seleção é aberta com 293 vagas para oficiais

(foto: Freepik/Divulgação)

A Marinha do Brasil divulgou, na terça-feira (9/5), o edital de um novo processo seletivo para a admissão nas Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). A seleção oferta 293 vagas, no qual 174 são para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro, e 119 vagas para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Marinha. Período de inscrições ficará aberto entre 15 a 25 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

Para se inscrever, interessados, de ambos os sexos, devem atender aos seguintes requisitos: ter idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2024, ser solteiro e não ter filhos (até a conclusão do curso de formação), além de ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Compõem o processo seletivo: exame de conhecimentos (eliminatória e classificatória), seleção psicofísica (eliminatória),teste de suficiência física (eliminatória) e período de adaptação e verificação de documentos (eliminatória). A aplicação das provas de conhecimento está prevista para os dias 19 e 20 de agosto. As 1ª, 2ª e 3ª etapas serão realizadas em 20 cidades brasileiras, dentre elas Brasília, Rio de Janeiro e Belém.

Os candidatos que optarem por realizar o exame de conhecimentos em cidades localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concorrerão, única e exclusivamente, às vagas para o CIAGA. Já os que optarem por realizar o exame de conhecimentos em cidades localizadas nas regiões Norte e Nordeste concorrerão, única e exclusivamente, às vagas para o CIABA.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca